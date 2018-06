Državni nepotizam: Moja kuma je ipak najbolja za direktoricu!

Kada je prije šest godina direktor državne tvrtke Podzemno skladište plina postao Krešimir Malec (HNS), s njim ubrzo dolazi i kuma Renata Novosel Belavić. Ta ekonomistica je vodila službu financija, a onda ju je ovaj mjesec Malec odlučio promaknuti na znatno bolju funkciju. Promiče je na direktoricu poslovnih funkcija, pa je postala nadređena i financijama, kadrovskoj službi, nabavi, kadrovskoj službi. Uz to je išlo i povećanje plaće na oko 15.000 kuna neto mjesečno i povlastice poput službenog vozila i menadžerskog ugovora.

- Eto sad se i službeno može reći da nam kumovi vladaju tvrtkom - kaže nam sugovornik iz tvrtke. PSP Okoli je inače mala tvrtka kćer Plinacroa. Zadaća joj je brinuti o funkcioniranju skladišta plina u Okoliju čije kapacitet zakupljuju veletrgovci plinom. Zbog brojnih zapošljavanja po stranačkoj liniji, nazvali su ih i skladište uhljeba. Renata Novosel Belavić je vjenčana kuma Malecove supruge. I dok nam, bez obzira na tu činjenicu, neki u PSP-u hvale njenu stručnost, drugi jednostavno ističu da bi teško napredovala i bila zaposlena bez kumske veze. Osim toga, nakon zapošljavanja Malec joj odobrava i doktorski studij koji tvrtka plaća 100.000 kuna.

"Bolju ne možemo poželjeti"

- Dodatno je školovanje gospođi Novosel Belavić, kao i brojnim drugim zaposlenicima, plaćeno u skladu s internim aktima, a na temelju posla i prihvaćenog plana poslovanja - odgovorili su nam iz PSP-a prošli tjedan. U tom odgovoru navode da ima 15-godišnje radno iskustvo, da je bila magistrica ekonomskih znanosti prije nego je počela raditi u tvrtki. Poručili su da ima stručnost i spremnost za suočavanje s najtežim poslovnim izazovima.

- Bolju osobu za direktoricu poslovnih funkcija, tvrtka nije mogla poželjeti, a teško bi mogla i naći. Vjerujemo da bi je i mnogo veći poslovni sustavi imali rado u svojoj sredini - odgovorili su nam iz tvrtke prošli tjedan. Potvrđuju i kumstvo, ali kažu da ono nije utjecalo na promaknuće. Slučajno ili ne, samo nekoliko sati nakon što smo dobili ovaj odgovor, Malec je smijenjen. Tu odluku je donio Ivica Arar, predsjednik uprave Plinacroa.

"Preispitat ćemo imenovanje"

Razlozi promjene na čelu PSP Okoli nisu priopćeni, ali činjenica je da je Malecu već nekoliko mjeseci funkcija visjela u zraku. Kumu je promaknuo samo koji tjedan prije smjene. On je za direktora postavljen dok je HNS-om vladao Radimir Čačić, a ostao je na funkciji do sad jer se prošla vlada raspala, a ova je prvo rješavala velike tvrtke. Novi direktor PSP Okoli je opet HNS-ovac, Ratimir Orešković.

On je u vrijeme Milanovićeve vlade iz njihove kvote bio jedan od članova uprave Plinacroa. Već sljedeći dan pod Oreškovićevim vodstvom, stiže novi odgovor u kojem se kumu više tako ne hvali.

- U sljedećem razdoblju novo će rukovodstvo tvrtke PSP razmotriti sva kadrovska rješenja bivšeg direktora te će, postupajući maksimalno odgovorno, ubuduće nastojati najboljim i najpouzdanijim raspoloživim kadrovima voditi tvrtku Podzemno skladište plina - odgovaraju nam. Vidjet ćemo smatra li Orešković kumu najboljim izborom ili ne za direktoricu poslovnih funkcija. Inače, u zapošljavanju u tvrtki smo i mi napisali kartice teksta i promicanje kume nije jedini slučaj.

Dođi pa ostani zauvijek

Primjerice, u veljači je u PSP Okoli zaposlen HNS-ov bivši dožupan Varaždinske županije Alen Košić. I to točno nakon što mu je isteklo šest mjeseci u kojima je, kao bivši dožupan, primao punu plaću za nerad. U prosincu je savjetnik Maleca postao Dragan Crnogorac iz SDSS-a. I to bez natječaja. Plaću od 17.000 do 20.000 kn bruto mu je osigurao dogovor u vladajućoj koaliciji. Crnogorac je profesor tehničkog crtanja i nema baš veze s energetskim sektorom. Zbog tog imenovanja Josip Jambrač, još jedan HNS-ovac koji je došao kao i Crnogorac na savjetničko mjesto, zato je pomaknut na stalno radno mjesto za plaću kao i Crnogorčevu.