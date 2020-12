Državni tajnik Jelić: 'Moguće ispravljanje odluke oko kafića'

<p>Državni tajnik Dragan Jelić najavio je u utorak moguće promjene, a koje bi išle u smjeru ispravljanja nepravde prema kafićima i barovima, uslijed odluke da se oni u potpunosti zatvore.</p><p>Jelić ističe da restorani koji rade dostavu mogu dostavljati i pića, a da to nije situacija s kafićima i barovima te najavljuje moguće promjene, a kako bi se nepravda ispravila.</p><p>- Obećano je da će se vidjeti s epidemiolozima da se to promijeni i ja mislim da bi se to trebalo promijeniti. Mislim da se već kontaktira epidemiologe. Uvijek kada se neke odluke donose brzo, uvijek ima nekih stvari koje se eventualno naprave pogrešno. Zato služe sastanci da se stvari riješe. Ipak, zdravlje nam mora biti na prvom mjestu, jučer je bilo više od 70 umrlih, to su strašne, strašne brojke - kaže Jelić.

Podsjetimo, niti drugi krug pregovora Vlade i uslužnog sektora nije donio rezultate.

Vlada je ponudila minimalne plaće za radnike, dogovor oko ne plaćanja fiksnih troškova i kredite za likvidnost. Poduzetnici su blago rečeno razočarani ponudom.

- Nema nikakve logike da sve države oko nas smanjuju PDV, a kod nas sve ostaje isto. Nikakve logike nema da nam se kapaciteti smanje za duplo, pa su uvedene i epidemiološke mjere, a regulator nije napravio uvjete da se može raditi. Natovarit ću ja ministru Zdravku Mariću još jednog čovjeka na leđa, pa neka hoda on s njim tako čitav dan, figurativno pojašnjava Marin Medak, ispred Ceha ugostitelja u emisiji <a href="https://vijesti.hrt.hr/684086/drzavni-tajnik-jelic-moguce-ispravljanje-odluke-oko-kafica-i-barova" target="_blank">HRT-a Studio 4</a>.</p><p>- Ovo je teško vrijeme za sve, svi su u pitanju, zaposlenici i njihove obitelji, a mi kao Vlada smo se odlučili na ove mjere jer mislimo da su one najpravednije, govori državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike Dragan Jelić.</p><p>Što se tiče tzv. Covid kredita, bila je velika pomama za njima u proljetnom valu koronakrize. No, postavlja se pitanje koliko će se poduzetnici sada za njih odlučivati, kada ne znaju kakva će situacija biti s njihovim poslovanjem u 2021. godine.</p><p>- Sada imamo potpuno novi princip, puno fleksibilnije uvjete, od prijave do odobrenja ne bi trebalo proći više od mjesec dana, vjerujemo da će se oni u tom periodu riješiti, tvrdi Jelić. </p><h2>"Aparati za kavu ne daju dodatnu vrijednost društvu"</h2><p>Medak je iznio svoje razočarenje činjenicom da su ugostitelji, kako kaže, stavljeni u nepravedan položaj. Aparati za kavu normalno rade, a kafići ne mogu raditi po principu izdavanja "kave za van".</p><p>- Samoposlužni aparati ne daju nikakvu dodatnu vrijednost društvu. Ne plaćaju porez na potrošnju, nisu u sustavu fiskalizacije. Proizvedeni su u Kini, s kavom koja se proizvodi u Europi. U Hrvatskoj se kava prži, 90% kave se prži, ima dodanu vrijednost, poseban se porez plaća pri prženju i proizvodnji. Tamo nema izdavanja računa, nikakve kontrole, nema epidemiološke situacije. Oni mogu raditi, a mi ne možemo raditi. Ista je stvar s kavom ujutro, a s pivom navečer. To je ogromna sramota, da se nas reketari i cipelari dok ležimo na zemlji. To je žalosno.</p><h2>Medak: Imamo crne petke i tisuće ljudi bez ikakvih mjera</h2><p>Medak tvrdi i da su svi ti ljudi koji su bili na kavama, sada pohrlili u trgovačke centre.</p><p>- Broj zaraženih padati neće, a to će pokazati vrijeme. Jedino ako dođe još stroži "lockdown", onda će to biti ok. A sada kada imamo "crne petke" i tisuće ljudi stoji u redovima bez ikakvih mjera, to ne može padati. Sve studije u Europi pokazuju da mi nismo izvor zaraze.</p><p>Marin Medak istaknuo je da je situacija u državi takva kakva jest jer jako malo ljudi izlazi na izbore te je i pozvao građane da što više participiraju u političkom životu.</p><p>Jelić s druge strane kaže da ne treba miješati politiku, dodajući da je Vlada do sada poduzetnicima dala 11 milijardi kuna iz proračuna.</p><p>- Razumijem emocije gospodina Medaka, on se bori za svoje. Ali nije korektno govoriti na ovakav način. Ima i poduzetnika koji mi kažu da su zadovoljni mjerama. Primjerice, prošloga ljeta, sigurno je temeljem mjere od 4 tisuće kuna omogućeno svima da tijekom sezone imaju spremne timove za rad. Istina je, rekao bih, negdje u sredini.</p><h2>Bujas: Bit će "akcija"</h2><p>Hrvoje Bujas ispred Glasa poduzetnika rekao je da je sastanak s predstavnicima Vlade bio korektan.</p><p>- Oni su došli s prijedlozima, s kojima mi ipak ne možemo biti zadovoljni. Mi sa svojih 13 tisuća članova ne možemo pristati na mjeru koja je komplicirana. Ne smije se raditi razlika. Imate frizerske salone ili netko tko ima pad u putničkom prijevozu od 90% ili su putnička agencija, svima njima se treba pomoći. Tražimo pojednostavljivanje mjera, morate završiti fakultet da bi shvatili o čemu se tu radi.

Na upit jesu li poduzetnici zapravo u koliziji s ugostiteljima, kaže da to nije istina i da su "svi oni na istoj fronti".

- Kada govorimo o reformama ili o dugoročnim mjerama, tu smo pogotovo svi složni, stava smo da je PDV potrebno smanjiti.

Najavio je i "akcije" koje će pokrenuti, dodajući da oni sigurno neće sjediti skrštenih ruku, vjerojatno misleći na moguće prosvjede i blokade.