Državni tajnik Uhlir: 'Najkasnije do kraja srpnja planiramo zatvoriti kontejnerska naselja'

Sredstva Fonda solidarnosti su se uspješno povukla i to je bila prva etapa ovog dijela obnove zgrada javne namjene i infrastrukture. Što se tiče drugog dijela, obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća, trenutno se obnavlja 747 zgrada, a dovršena je 8371 obiteljska kuća, uglavnom 8328 nekonstrukcijske obnove, naveo je na sjednici Vlade državni tajnik Ministarstva graditeljstva Željko Uhlir.

Po modelu samoobnove, dodao je, odobrena su 8,4 milijuna eura za nekonstrukcijsku, 21,5 milijuna eura za konstrukcijsku i 258.000 eura za gradnju zamjenskih kuća.

- I treći segment paralelnog djelovanja vezan je uz stambeno zbrinjavanje za sve one kojima domovi još uvijek nisu obnovljeni i kroz mjeru financiranja najma. Do sada su zbrinute 1704 osobe, za što je isplaćeno 10,64 milijuna eura na ime sufinanciranja režijskih troškova zamjenskih stanova. Uređena su i namještena trenutno 43 državna stana, a u kontejnerskim naseljima se prioritetno rješavaju zahtjevi za mobilnim jedinicama. Tako da se planira najkasnije do kraja srpnja zatvoriti kontejnerska naselja - poručio je.

Premijer Andrej Plenković ponovio je kako su 9. lipnja potrošili sva sredstva iz Fonda solidarnosti namijenjena za obnovu javnih zgrada i infrastrukture.

- Da podsjetim, 684 milijuna eura smo dobili za zagrebački i 319 milijuna za petrinjski, potrošili smo i preko, 106 posto za zagrebački i 135 posto za petrinjski potres. Želim naglasiti da smo suprotno redovitoj filozofiji Fonda, a to je vraćanje u prvotno stanje, odlučili ići putem konstrukcijske obnove kako bismo svrhovito iskoristili ova velika sredstva i konstrukcijski ojačali zgrade - poručio je naglasivši kako obnova ide dalje novcem iz Plana oporavka i otpornosti, kao i i iz Državnog proračuna.