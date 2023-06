'Plenković se besramno hvali postignućima u obnovi, a ljudi i dalje žive u kontejnerima'

Od onog premijera, koji je bio gađan grudama i nije se usudio ići na Baniju, sad imamo premijera koji kao paun hoda okolo i hvali se, poručuje saborska zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

Pohvalila je činjenicu da su novci iz Fonda solidarnosti potrošeni, no, ističe, niz je pitanja na koje unatoč tome treba dati odgovor.

- Prvo je na što su potrošeni? Znam da se obnavlja knjižnica u Bjelovaru, a potresa tamo nije bilo. Drugo, zamislite da su radovi bili prije godinu dana, koliko je povećana cijena radova i materijala u tih godinu dana i što se sve moglo napraviti - navela je naglasivši kao treće kalkuliranje premijera Andreja Plenkovića i gubitak vremena.

- Držao je onog nesposobnog i korumpiranog bivšeg ministra Horvata, pa je onda stavio Paladinu, koji je odmah imao uteg oko noge i nije radio ništa. Dakle, premijer je želio da u godini pred izbore otvara radove i njegova je odgovornost zašto obnova nije krenula na vrijeme i zašto su rezultati tek sada. Evidentno je da on to nije htio. Za to vrijeme mu je sadašnji ministar Bačić cijelo vrijeme sjedio u Saboru i bio na raspolaganju. Da je htio da obnova ide, Bačić je mogao biti ministar već dvije-tri godine i već je moglo biti značajno drugačije - poručila je Mrak Taritaš.

Više od tri godine od potresa u Zagrebu, dodala je, ljudi nisu sigurni kada hodaju hoće li im nešto pasti na glavu.

- Ljudi koji u Zagrebu žive u kontejnerima su potpuno zaboravljeni. Sad se premijer nakon dvije i pol godine od potresa na Banovini sjetio reći da ljudi ne mogu živjeti u kontejnerima pa rade za njih privremeni smještaj. Nakon poplave 1964. u Zagrebu je napravljen privremen smještaj, cijelo naselje, ljudi još žive u tim barakama. A kad sam ja premijeru rekla da od područja Banije radi kontejnerland, onda se uvrijedio. Sad se hvali, ali na ključna pitanja još uvijek ne daje odgovore, između ostalog, što s ljudima koji još čekaju svoje pravo na dom - zaključila je zastupnica.