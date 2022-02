Naš vozač u kombi je ukrcao Titove mandarine i odvezao ih u Zagreb. Kome su one otišle i tko ih je probao, ne znam, to ne raspoređujemo mi nego direktorica. Ali ne odlaze sve mandarine za Zagreb, dio ih se daje i u humanitarne svrhe, i to najčešće po domovima za djecu u Puli. Svi vole Titove mandarine, kazao je dobro upućeni izvor, koji je, zbog razumljivih razloga, htio ostati anoniman.

Godišnje ih uberu oko 2,5 tona, a kako smo doznali, jedne godine u branju slasnih mandarina s Vange sudjelovala je i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

- Jedne godine, dok je još obnašala dužnost predsjednice, pojavila se Kolinda na branju, sa svojim savjetnicima. Svi smo se pozitivno iznenadili što je sudjelovala u branju i nije joj bilo teško doći i raditi - kazao je naš izvor.

U slučaju Marija Banožića možemo parafrazirati francuskoga kralja Luja XIV. i njegovu izjavu "Država, to sam ja". Kod aktualnog ministra obrane ona bi glasila "Državno je, moje je". Darovane brijunske mandarine samo su, da ostanemo u voćnom ozračju, trešnja na vrhu državnih resursa kojima se Banožić objeručke koristi.

Posljednjih dana osvježena je afera s prostranim državnim stanom u centru metropole koji je, sudeći prema svjedočenjima upućenih, ministar sam izabrao da na posao, ako mu se prohtije, može ići pješice.

Štoviše, stan su mu i uredili, i to, kako se čini, neophodnim potrepštinama kao što su jastučići, pegla... Sve na račun države, naravno. Kad smo kod korištenja državnih resursa, ne smijemo zaboraviti ni ekstravagantnu aferu Popovnjača.

Ne zaboravite aferu Popovnjača

Tad je Banožić, kao ministar obrane, osobno potpisao odobrenje za besplatnim korištenjem skupog ratnog broda za prijevoz pripadnika visokoga klera iz Hvara u Split. Prigoda je bila ceremonija zaređenja hvarskog biskupa, a korištenje ovog broda u komercijalne svrhe inače košta 14.000 kuna po satu.

Popovnjača nije jedini primjer eksploatiranja vojnih resursa.

U javnosti je odjeknulo otkriće 24sata o Banožićevu korištenju vojnih aviona kao taksija za prebacivanje s mora u Zagreb i natrag.

Podsjetimo, tad smo razotkrili kako je ministar obrane u dva navrata sjeo u vojni avion Pilatus, kojim se inače služi akrobatska grupa Krila Oluje. Prvi put je letio iz Zadra za Zagreb, sletio, obavio što je već imao obaviti, dok ga je pilot satima čekao na pisti.

Zatim se vratio u Zadar. Drugi je let još skandalozniji jer je zbog Banožića, prema svemu sudeći, jedan kopilot izgubio dan obuke kako bi se ministar do Zagreba dopremio vojnim avionom.