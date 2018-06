'Državu nismo stvarali da bi nam neki naši krajevi izumirali'

Državu nismo stvarali da bi nam neki krajevi Hrvatske izumirali, nego da bismo svaki dio domovine unaprijedili radom i oplemenili životom, poručila je u ponedjeljak predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar- Kitarović u obraćanju uzvanicima na prijemu koji je u povodu Dana državnosti, 25. lipnja, priredila u svome Uredu na Pantovčaku.

Podsjetivši na 19. svibnja 1991. kada su hrvatski građani ogromnom većinom na referendumu izrazili želju za neovisnom državom, a Hrvatski sabore tu povijesnu volju hrvatskoga naroda i svih građana potvrdio 25. lipnja 1991. donošenjem Deklaracije o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, predsjednica je svima čestitala Dan državnosti RH.

"Ovo je blagdan našeg nacionalnog ponosa, blagdan koji sažima borbu mnogih naraštaja hrvatskih domoljuba za hrvatsku slobodu i neovisnost", naglasila je.

Izdvojivši uspjehe koje je Hrvatska postigla u 27 godina nakon proglašenja neovisnosti na mnogim područjima državnog i društvenog života, kao što su članstvo Republike Hrvatske u brojnim međunarodnim organizacijama, među kojima EU i NATO, te na uspjehe tvrtki, znanstvenika, inovatora, sportaša, umjetnika, učenika, studenata i mnogih drugih, predsjednica je istaknula: "To potvrđuje istinu da u našim ljudima imamo sjajan temelj za izgradnju još uspješnijeg društva i djelotvornije države".

Prisjetila se i govora prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana od 30. svibnja 1990. u prigodi konstituiranja novoizabranog demokratskog Hrvatskog sabora u kojem je pobrojao deset ciljeva koji stoje pred demokratski izabranom hrvatskom vlašću, među kojima su uključivanje u Europu i europeizacija Hrvatske, ustanovljenje poretka pravne države i modernizacija državne uprave, korjenite promjene u vlasničkim odnosima i gospodarstvu, duhovna obnova, demografsko oživljavanje, povratak i uključivanje iseljeništva, nužnost promjena u javnim službama te moralna obnova i etika rada.

Državu nismo stvarali da bi nam neki krajevi izumirali

"U ostvarivanju tih i drugih ciljeva postigli smo u proteklih dvadeset sedam godina do danas nedvojbeno znatne uspjehe, ali mnogo je još zadaća pred nama", rekla je Grabar-Kitarović naglasivši pritom da građani žele dostojanstven život u vlastitoj državi.

A kako bismo to ostvarili, kazala je, glavne su pretpostavke snažniji gospodarski razvoj i rast, socijalna pravda te time i rješavanje demografskog pitanja.

"Državu nismo stvarali da bi nam neki krajevi izumirali, nego da bismo svaki dio domovine unaprijedili radom i oplemenili životom" , naglasila je predsjednica Republike.

Podsjetila je na mnoge ambiciozne državne projekti kao što je Pelješki most, ali i naglasila da su potrebni i novi, ne samo građevinski nego i drugi projekti, koji će osnažiti gospodarstvo i koheziju svih krajeva, ali i zajedništvo, samopouzdanje, optimizam i vjeru u budućnost.

"To je država kakvu, vjerujem, svi želimo; država ponosno svjesna bogate baštine svoje prošlosti i država jasne vizije svoje budućnosti", rekla je.

Imperativ čvrsto političko pozicioniranje u EU i NATO-u

Vezano za vanjsku politiku predsjednica je kazala kako je imperativ čvrsto političko pozicioniranje Hrvatske u Europskoj uniji i NATO-u kao djelatnog dionika europskog zajedništva i međunarodne sigurnosti. Izdvojila je i inicijativu „Triju mora“ za koju smatra da daje sjajne mogućnosti suradnje, ali i razvoj što boljih odnosa sa susjednim zemljama, osobito s Bosnom i Hercegovinom.

Važnu ulogu za daljnji razvoj hrvatske države, dodala je, ima i povezivanje države s hrvatskim iseljeništvom i s pripadnicima hrvatskih manjina u europskim zemljama.

"Hrvatska je dom svakome Hrvatu. Taj nam je dom i domoljubna odgovornost – kako prema našoj prošlosti – žrtvama brojnih naraštaja podnesenim za hrvatsku slobodu i neovisnost, a još više prema budućnosti – sadašnjim i budućim naraštajima djece i mladih, koji imaju pravo na dostojanstven život i perspektivu u svojoj državi. Hrvatski narod svladao je u povijesti mnogo veće teškoće i kušnje. Svladat će i ove današnje i ispuniti svoje težnje i snove. Uvjet za to samo je jedan: zajedništvo u radu za Hrvatsku. Vjerujem da svi zajedno to želimo i da ćemo novim elanom prionuti radu za boljitak naše domovine", naglasila je Grabar-Kitarović.

Na svečanom prijemu, uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, ministara te brojnih saborskih zastupnika okupio se i veliki broj predstavnika političkih stranaka kao i kulturnoga, gospodarskog, vjerskog i javnog života Hrvatske.