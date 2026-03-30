Iran dronovima pogodio naftni tanker u Dubaiju: Izbio je požar

IRAN GAĐAO KUVAJTSKI TANKER

Iran je izravno napao kuvajtski tanker s naftom usidren u luci u Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izvijestila je sinoć kuvajtska državna novinska agencija, pozivajući se na Kuwait Petroleum Corporation, piše New York Times.

Dron je pogodio tanker, nakon čega je izbio požar u emiratskim vodama, navode. Nitko od ukupno 24 člana posade nije ozlijeđen te je na sigurnom. Požar je stavljen pod kontrolu.

Kuwait Petroleum Corporation navodi da je tanker Al-Salmi u trenutku napada bio potpuno natovaren naftom i da su ga pogodile iranske snage. Oštećen je trup broda, a požar i oštećenja mogli su izazvati izlijevanje nafte u okolno more, upozorili su. Poduzete su mjere kako bi se spriječila ekološka šteta.

Na brodu se, kako piše tvrtka Tanker Trackers, koja prati kretanje tankera, nalazilo oko dva milijuna barela sirove nafte, od čega je oko 1,2 milijuna iz Saudijske Arabije i oko 800.000 iz Kuvajta. Navode i da je tanker završio ukrcaj prije mjesec dana.

Riječ je o tankeru dugom 335 metara koji je 2011. godine izgradila južnokorejska tvrtka Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Iran se zasad nije oglasio o napadu. Kuvajtska vojska priopćila da se suočava s neprijateljskim napadima projektilima i dronovima.