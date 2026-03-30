Rat na Bliskom istoku se ne smiruje. Donald Trump stalno govori da se odvijaju pregovori te prijeti totalnim uništenjem iranske energetske infrastrukture. Iran odbija bilo kakve pregovore te ima svoje uvjete za kraj rata
Iran dronovima pogodio naftni tanker u Dubaiju: Izbio je požar
Iran je izravno napao kuvajtski tanker s naftom usidren u luci u Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izvijestila je sinoć kuvajtska državna novinska agencija, pozivajući se na Kuwait Petroleum Corporation, piše New York Times.
Dron je pogodio tanker, nakon čega je izbio požar u emiratskim vodama, navode. Nitko od ukupno 24 člana posade nije ozlijeđen te je na sigurnom. Požar je stavljen pod kontrolu.
Kuwait Petroleum Corporation navodi da je tanker Al-Salmi u trenutku napada bio potpuno natovaren naftom i da su ga pogodile iranske snage. Oštećen je trup broda, a požar i oštećenja mogli su izazvati izlijevanje nafte u okolno more, upozorili su. Poduzete su mjere kako bi se spriječila ekološka šteta.
Na brodu se, kako piše tvrtka Tanker Trackers, koja prati kretanje tankera, nalazilo oko dva milijuna barela sirove nafte, od čega je oko 1,2 milijuna iz Saudijske Arabije i oko 800.000 iz Kuvajta. Navode i da je tanker završio ukrcaj prije mjesec dana.
Riječ je o tankeru dugom 335 metara koji je 2011. godine izgradila južnokorejska tvrtka Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.
Iran se zasad nije oglasio o napadu. Kuvajtska vojska priopćila da se suočava s neprijateljskim napadima projektilima i dronovima.
Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su u razdoblju od 24 sata pogodile 170 lokacija na području Irana, prenosi The Guardian. Prema tvrdnjama IDF-a, objavljenima na farsi jeziku na društvenoj mreži X, mete su uključivale postrojenja za proizvodnju komponenti za naoružanje i motore za bespilotne letjelice. Izraelska vojska navodi i da je gađala ključna zapovjedništva na zapadu Irana.
Tisuće padobranaca elitne 82. zračnodesantne divizije američke vojske počele su pristizati na Bliski istok, rekla su u ponedjeljak dva američka dužnosnika za Reuters, dok predsjednik Donald Trump razmatra sljedeće korake u ratu protiv Irana. Reuters je 18. ožujka prvi izvijestio da Trumpova administracija razmatra raspoređivanje tisuća dodatnih američkih vojnika na Bliski istok, što je potez koji bi im proširio opcije i uključio raspoređivanje snaga unutar iranskog teritorija.
Jeffrey Sachs upozorio je Ujedinjene Arapske Emirate da se ne uključuju u rat, ističući izravnu opasnost za Dubai i Abu Dhabi, koji su, kako kaže, osmišljeni kao turistička odredišta, a ne kao utvrđene vojne zone. U razgovoru za ANI, Sachs je ustvrdio da su se Emirati doveli u "apsurdnu situaciju" svrstavanjem uz SAD i Izrael te da uporno srljaju u još veće pogreške.
"U suštini, Dubai i Abu Dhabi mogli bi biti uništeni ako Emirati uđu u rat. To su odmarališta, turistička odredišta, a ne utvrđene zone proturaketne obrane. To su mjesta kamo bogati ljudi dolaze na zabave i ulažu novac. Ulazak u ratnu zonu poništava samu svrhu postojanja mjesta kao što je Dubai. Emirati su se otvorenih očiju doveli u apsurdnu situaciju i, povrh svega, nastavljaju ustrajati na istim greškama", rekao je.
Talijanski ministar obrane Guido Crosetto iznio je dramatično upozorenje o ratu s Iranom, navodeći da raspolaže "zastrašujućim" informacijama koje upućuju na eskalaciju sukoba čije će posljedice osjetiti cijela Europa. U intervjuu za list La Repubblica, Crosetto je bio izravniji nego ikad, istaknuvši da prijetnja nije samo vojna, već i društvena te ekonomska.
Crosetto smatra kako bi rat s Iranom mogao biti dugotrajniji i složeniji od sukoba u Ukrajini, prvenstveno zbog snage Irana. "Iran je veći, brojniji i povijesno snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom", upozorio je.
Iako Crosetto nije ulazio u detalje, analitičari vjeruju da se njegova zabrinutost najvećim dijelom odnosi na Hormuški tjesnac, ključnu točku za svjetsku trgovinu energentima. Prošli četvrtak američki predsjednik Donald Trump ponovo je u zadnji čas pomaknuo rok koji je odredio Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovaj puta do 6. travnja, zaprijetivši napadima na iransku energetsku infrastrukturu.