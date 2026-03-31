Obavijesti

News

Komentari 8
ODE ON DALJE

Trump spreman izaći iz rata čak i ako Hormuz ostane zatvoren

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Trump spreman izaći iz rata čak i ako Hormuz ostane zatvoren
Foto: Reuters

Izvještaj spominje da Trumpova prva opcija ostaje otvoriti tjesnac pregovorima o završetku rata s iranskim režimom, dok bi druga opcija bila zahtijevati od svojih saveznika, posebice od Zaljevskih država i NATO-a, da vode operacije za ponovno otvaranje tjesnaca

Američki predsjednik Donald Trump rekao je suradnicima da je spreman završiti vojnu kampanju protiv Irana, čak i ako Hormuški tjesnac ostane većinom zatvoren, te da bi složenu operaciju za njegovo ponovno otvaranje ostavio za kasniji datum, izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na dužnosnike administracije.

Izvještaj spominje da Trumpova prva opcija ostaje otvoriti tjesnac pregovorima o završetku rata s iranskim režimom, dok bi druga opcija bila zahtijevati od svojih saveznika, posebice od Zaljevskih država i NATO-a, da vode operacije za ponovno otvaranje tjesnaca.

Trump: Promijenjen je režim u Iranu. Pregovaramo s njim
Trump: Promijenjen je režim u Iranu. Pregovaramo s njim

Drugi vojni prijedlozi razmatrani su od strane američkog predsjednika, piše WSJ, pozivajući se na dužnosnike, ali trenutačno nisu njegov prioritet.

Izvještaj također spominje da američka vlada procjenjuje da bi bilo koja vojna kampanja usmjerena na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca trajala između četiri i šest tjedana.

Trumpovi komentari stigli su istog dana kada je premijer Benjamin Netanyahu sugerirao da bi dugoročno rješenje za kriznu situaciju u Hormuškom tjesnacu moglo biti postignuto bez vojne operacije, već preusmjeravanjem plinovoda Zaljevskih država.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026