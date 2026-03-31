Trump spreman izaći iz rata čak i ako Hormuz ostane zatvoren

Američki predsjednik Donald Trump rekao je suradnicima da je spreman završiti vojnu kampanju protiv Irana, čak i ako Hormuški tjesnac ostane većinom zatvoren, te da bi složenu operaciju za njegovo ponovno otvaranje ostavio za kasniji datum, izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na dužnosnike administracije.

Izvještaj spominje da Trumpova prva opcija ostaje otvoriti tjesnac pregovorima o završetku rata s iranskim režimom, dok bi druga opcija bila zahtijevati od svojih saveznika, posebice od Zaljevskih država i NATO-a, da vode operacije za ponovno otvaranje tjesnaca.

Drugi vojni prijedlozi razmatrani su od strane američkog predsjednika, piše WSJ, pozivajući se na dužnosnike, ali trenutačno nisu njegov prioritet.

Izvještaj također spominje da američka vlada procjenjuje da bi bilo koja vojna kampanja usmjerena na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca trajala između četiri i šest tjedana.

Trumpovi komentari stigli su istog dana kada je premijer Benjamin Netanyahu sugerirao da bi dugoročno rješenje za kriznu situaciju u Hormuškom tjesnacu moglo biti postignuto bez vojne operacije, već preusmjeravanjem plinovoda Zaljevskih država.