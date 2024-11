Dubravka Šuica potvrđena za novu povjerenicu za Mediteran

Dubravka Šuica u utorak je potvrđena za povjerenicu za novi resor - Mediteran u budućem sazivu Europske komisije, objavila je Europska pučka stranka (EPP). Tijekom trosatnog saslušanja pred zastupnicima u Europskom parlamentu u Bruxellesu je odgovarala na pitanja o migracijama, situaciji na Bliskom istoku, Izraelu i Palestini, demografiji, tržištu rada i brojnim drugim pitanjima koja su zanimala zastupnike, kako bi ocijenili je li kvalificirana te posjeduje li razinu stručnosti za portfelj.

- Oni koji me poznaju znaju da sam angažirana za EU projekte, a on je uvelike definirao mene i moju karijeru. Iz prve ruke sam vidjela kako EU može preobraziti sudbinu neke države, naročito moje, koja je prošla toliko problema u prošlosti a sad se razvija u demokratsku zemlju za buduće naraštaje. Imam iskustva jer sam dva puta bila gradonačelnica Dubrovnika, zastupnica u EU parlamentu i potpredsjednica EU komisije u proteklih pet godina. Svjesna sam velike odgovornosti koje prate ovu ulogu jer područje Sredozemlja je značajno za našu budućnost. To je jedno more koje povezuje tri kontinenta, a sad tamo ima puno političke nestabilnosti koja je opasna za mir, demografiju i klimatske promjene. Postoji velika želja za mir i blagostanje jer naši susjedi traže gospodarske mogućnosti za investicije koje su im potrebne, žele na domaćem terenu radna mjesta i industriju. Trebaju im partneri koji će im to omogućiti, a EU je tu na prvom mjestu. Stabilnost i sigurnost te regije ključna je za cijelu Europu - kazala je između ostalog Dubravka Šuica u uvodnom dijelu.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je 17. rujna u Europskom parlamentu strukturu novog kolegija povjerenika koji uključuje nekoliko novih resora. Među njima je i Mediteran, portfelj koji je dodijeljen kandidatkinji za povjerenicu Dubravki Šuici.

Kako stoji u mandatnom pismu, Šuica bi trebala raditi na razvoju sveobuhvatnih partnerstava sa zemljama mediteranske regije, usmjerenim na ulaganja, gospodarsku stabilnost, otvaranje radnih mjesta, energetiku, promet, sigurnost, migracije i druga područja od zajedničkog interesa. Važan aspekt bit će i provedba vanjskih aspekata migracijske politike EU-a, prvenstveno kada je riječ o nadzoru granica i borbi protiv krijumčara.

Šuica je također dobila zadaću raditi na strategiji EU-a za Bliski istok za razdoblje nakon okončanja rata u Gazi te na promicanju svih potrebnih koraka prema dvodržavnom rješenju. I u novoj ulozi povjerenica iz Hrvatska zadržava dio odgovornosti iz prethodnog mandata, budući da je pod njezinom nadležnošću i dalje pitanje demografije. Ono uključuje provedbu paketa instrumenata kojim bi EU trebao državama članicama pomoći u rješavanju demografskih izazova te nadležnost za međunarodne aspekte demografije.