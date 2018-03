Dubravka Šuica: 'Svojoj unučici Petrici ja sve želje ispunjavam'

U Europskom parlamentu digli ste ruku za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Kad je krajnji rok da je Vlada ratificira u Saboru?

Potrebna nam je sustavna zaštita djece i žena od nasilja, kao i zaštita žrtava te njihova sveobuhvatna društvena integracija. Za to se osobno zalažem. No očito je da je u Hrvatskoj neophodna šira rasprava o ovoj temi, a kad i ako Vlada procijeni, točka će se naći na dnevnom redu.

Koja je vaša misija u EP-u?

Moja misija u Europskom parlamentu je uvijek i zauvijek rad za Hrvatsku. Smatrat ću je ispunjenom kad naši građani budu uživali sve blagodati koje Europska unija nudi bez diskriminacije, pod jednakim uvjetima kao i građani najrazvijenijih europskih država.

Poslovno ste često na putovanjima. Jeste li se umorili od takvog tempa života ili imate još elana?

Svaki tjedan mi, hrvatski zastupnici, putujemo više od 2000 kilometara od kuće do posla, ne računajući druga putovanja i misije s Europskim parlamentom. Tempo je svakako naporan, ali elana i motivacije ne nedostaje kad se treba izboriti za naše građane i nacionalni interes.

Što smatrate najvećim političkim neuspjehom?

Niste me pitali koji je moj najveći politički uspjeh, a to je proglašenje svetog Ivana Pavla II. počasnim građaninom Grada Dubrovnika i osobno uručenje povelje u Vatikanu. Neuspjeha je bilo više. Iako cijenim što u današnjoj slobodnoj Hrvatskoj građani mogu i prosvjedom izražavati svoje stajalište, žao mi je što su neki projekti i investicije zbog pritiska građana zaustavljeni. Tako su zaustavljene mnoge investicije i dotok stranoga kapitala u Hrvatsku, a samim time i rast BDP-a i otvaranje novih radnih mjesta. Jedan takav primjer je sportsko- rekreacijski centar s golf igralištima na Srđu.

Što vam je dobroga, ali i lošega, donijela politika?

To je tema o kojoj bismo mogli napraviti cijeli intervju. Ako moram nešto izdvojiti, onda su to mnogi divni ljudi koje sam upoznala tijekom svog političkog djelovanja, od kojih mnoge danas zovem prijateljima. Loša strana je što zbog opsega posla nisam bila u mogućnosti provoditi onoliko vremena s obitelji koliko sam željela.

U čemu najviše uživate i kako se opuštate u Bruxellesu i Strasbourgu?

Nažalost, ni u Bruxellesu ni u Strasbourgu nemamo vremena za opuštanje i uživanje u slobodnom vremenu jer dinamika rada ne oprašta greške. No pred kraj plenarnog zasjedanja u Strasbourgu rado se družim sa svojim asistentima i stažistima, i to su lijepi i opušteni trenuci uz Tarte flambée.

Na koji gušt ste spremni potrošiti najviše novca?

Nekoć na putovanja. To sam oduvijek gledala kao ulaganje u svoje obrazovanje, tako sam govorila i učenicima koji su u mojoj gimnaziji išli na maturalce i školske izlete. Upoznavanje druge kulture, drugih jezika i narodnosti nešto je što svakog čovjeka može najviše obogatiti. Danas je to moja unučica. Kako smo se prije brinuli o kćeri, tako suprug i ja danas ispunjavamo želje naše prekrasne Petrice. Budući da zbog posla ne mogu biti s njom svaki dan, veseli me donositi joj sitnice s putovanja.

Što ste si posljednje kupili i volite li shopping?

Volim shopping, ali nažalost nema previše vremena za kupnju. Većinom kupujem na aerodromu čekajući let. Kao potpredsjednica Vanjskopolitičkog odbora nedavno sam boravila u Iranu i nakupovala se šalova jer su mi tamo bili dio odjevnog repertoara.

Što vas ljuti?

Inače sam dosta smirena i teško me izbaciti iz takta, ali laži i lijenost doista ne podnosim. Ljuti me i neodgovoran odnos prema radu jer volim da je sve obavljeno na najbolji način.