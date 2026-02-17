Dubrovačka policija na granici zaustavila Albanca: Pronašli mu dvije kile kokaina u prtljažniku

Policija je na graničnom prijelazu Karasovići u nedjelju pronašla gotovo 2,2 kilograma kokaina zamotanog u dva paketa i skrivenog u prtljažnom dijelu vozila državljanina Albanije.

Dubrovačka policija je u priopćenju u utorak navela kako je 26-godišnji Albanac u vozilu albanskih nacionalnih oznaka u nedjelju oko 16.25 preko graničnog prijelaza Karasovići htio izaći iz Hrvatske u smjeru Crne Gore.

„Pri obavljanju granične kontrole policijski službenici su posumnjali na moguće krijumčarenje. Temeljem zatraženog naloga vozilo je pretraženo", navodi se u priopćenju i preciziraju da su u prtljažnom dijelu pronađena skrivena dva paketa u kojima se nalazilo dva kilograma i 183 grama kokaina.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Pronađena droga mu je oduzeta, a Albanac je uhićen i doveden u policiju na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama. Potom je, uz kaznenu prijavu, u ponedjeljak navečer predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Dubrovačka policija dva dana ranije je na istom graničnom prijelazu pronašla pola milijuna eura u osobnom vozilu čeških nacionalnih oznaka kojim je upravljao 24-godišnji Ukrajinac, a koje je također bilo na izlasku iz RH.