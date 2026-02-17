Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKA MATERIJALNA ŠTETA

Vodičanka tražila vidovnjaka za skidanje uroka pa ostala bez vrijednog nakita. Traže ga

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Vodičanka tražila vidovnjaka za skidanje uroka pa ostala bez vrijednog nakita. Traže ga
Foto: 123RF

Policija poziva građane na oprez te da ne nasjedaju na priče osoba koje navodno imaju sposobnost izlječivanja, proricanja budućnosti i skidanja uroka

Admiral

 Žena (47) iz Vodica u subotu je putem društvenih mreža stupila u kontakt s vidovnjakom koji 'skida' uroke, a tražio ju je da mu prije toga preko posrednika dostavi nakit. Nakon toga, vidovnjak joj se više nije javio, piše PU šibensko-kninska.

Žena mu je poslala nakit u nedjelju, a nakon što više nije mogla uspostaviti kontakt s njim, shvatila je da je prevarena i slučaj je prijavila policiji. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 9.000 eura. Policija utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem. Pozivaju građane na oprez te da ne nasjedaju na priče osoba koje navodno imaju sposobnost izlječivanja, proricanja budućnosti i skidanja uroka.

- U slučaju da ste oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je odmah obavijestiti policiju na broj 192 - napisali su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'
PRATITE NA 24SATA

Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'

Pojavila se snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Kako doznajemo, s njim su i policajci
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?
DETALJI TRAGEDIJE

Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?

Na Budenečkom putu u Sesvetama oko ponoći je automobil izletio s ceste u šumu te se zabio u drvo i zapalio, a pritom je planuo i dio šume. U nesreći je čovjek ispao iz automobila i poginuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026