Vodičanka tražila vidovnjaka za skidanje uroka pa ostala bez vrijednog nakita. Traže ga

Žena (47) iz Vodica u subotu je putem društvenih mreža stupila u kontakt s vidovnjakom koji 'skida' uroke, a tražio ju je da mu prije toga preko posrednika dostavi nakit. Nakon toga, vidovnjak joj se više nije javio, piše PU šibensko-kninska.

Žena mu je poslala nakit u nedjelju, a nakon što više nije mogla uspostaviti kontakt s njim, shvatila je da je prevarena i slučaj je prijavila policiji. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 9.000 eura. Policija utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem. Pozivaju građane na oprez te da ne nasjedaju na priče osoba koje navodno imaju sposobnost izlječivanja, proricanja budućnosti i skidanja uroka.

- U slučaju da ste oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je odmah obavijestiti policiju na broj 192 - napisali su iz policije.