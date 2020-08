Gradonačelnik Dubrovnika: 'Danas avionima sletjela 352 Britanca unatoč crvenoj listi'

Nažalost, s obzirom na porast zaraženih u Hrvatskoj, što se direktno sve reflektira na Dubrovnik, vidjet ćemo kakav će biti ostatak sezone, napomenuo je dubrovački gradonačelnik

<p><strong>Mato Franković </strong>(38), gradonačelnik Dubrovnika, rekao je u<a href="http://hr.n1info.com/Biznis/a537558/Unatoc-crvenoj-listi-u-Dubrovnik-danas-sletjelo-sest-aviona-s-britanskim-gostima.html" target="_blank"> Dnevniku N1 </a>da je, unatoč novim mjerama koje je Velika Britanija uvela prema Hrvatskoj, danas u dubrovačku zračnu luku sletjelo šest aviona s britanskim turistima.</p><p>- Dubrovnik je spreman po svim sigurnosnim aspektima. Danas je sletjelo šest aviona s 352 britanska gosta. Večeras očekujemo još dva aviona - rekao je Mato Franković. Gradonačelnik je od četvrtka, od kada je Hrvatska stavljena na crvenu listu Velike Britanije, dao više izjava i intervjua za britanske medije, poput Sky Newsa, ITN, LBC radija, CNN Travel London, s osnovnom porukom kako je Dubrovnik za sve turiste, kao i britanske turiste - siguran. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zrće otvorilo vrata usprkos koroni</strong></p><p>- Činjenica da je u Dubrovniku nizak broj zaraženih daje im sigurnost i zato se odlučuju na dolazak. Nisu to enormno velike brojke kao što smo navikli, ali kad vas stave na crvenu listu, a gosti i dalje dolaze, onda znate koliko ste značajni na britanskom tržištu - kaže. </p><p>Na početku sezone procjenjivali su oko 30% prošlogodišnjeg dosega, a prije dva dana su došli na 41%.</p><p>- Nažalost, s obzirom na porast zaraženih u Hrvatskoj, što se direktno sve reflektira na Dubrovnik, vidjet ćemo kakav će biti ostatak sezone. Napravit ćemo maksimum. Dubrovnik je siguran grad, pokušali smo s engleskom vladom da nas se izdvoji iz crvene zone - napomenuo je dubrovački gradonačelnik za N1. </p><p>Istaknuo je da ne namjerava svaljivati odgovornost na vladu ili Stožer.</p><p>- Ne može biti odgovornost Stožera ako netko nije provodio mjere distanciranja u klubovima. To treba jasno reći i ne treba prebacivati odgovornost. Kako mi u Dubrovniku možemo držati distancu i brojke pod kontrolom, tako mogu i drugi - rekao je Franković.</p><p>Smatra da je ova situacija prilika za novi početak dubrovačkog turizma, a to je, kako je rekao, kvaliteta, a ne kvantiteta.</p>