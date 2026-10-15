Uz jednokratne potpore, predlaže se povećanje ukupne naknade za treće i svako sljedeće dijete sa 4.459,49 eura na 4.800 eura.
Dubrovnik predlaže povećanje dara za novorođenu djecu
Grad Dubrovnik predlaže povećanje jednokratnih potpora za novorođenu djecu na 650 eura za prvo dijete, 1.000 eura za drugo i 1.500 eura za treće, a za svako sljedeće dodatnih 650 eura, izvijestili su u četvrtak iz gradske uprave.
Riječ je o javnom savjetovanju o izmjenama odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete. U odnosu na dosadašnje iznose, potpora za prvo dijete povećala bi se sa 331,81 eura na 650 eura, za drugo sa 464,53 eura na 1.000 eura, a za treće sa 663,31 eura na 1.500 eura. Potpora za svako sljedeće dijete povećala bi se sa 331,81 eura na 650 eura.
Za roditelje koji ispunjavaju propisane uvjete i imaju prijavljeno prebivalište u povijesnoj gradskoj jezgri, na Koločepu, Lopudu i Šipanu te u naseljima Dubravica, Gromača, Kliševo, Ljubač, Mravinjac, Mrčevo, Osojnik, Šumet, Knežica, Čajkovica i Petrovo Selo, predlaže se povećanje dara sa 1.327,23 eura na 1.800 eura.
Uz jednokratne potpore, predlaže se povećanje ukupne naknade za treće i svako sljedeće dijete sa 4.459,49 eura na 4.800 eura. Riječ je o ukupnom iznosu za sedmogodišnje razdoblje, koji se isplaćuje u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine života djeteta, navode u Gradu.
Savjetovanje je otvoreno do 9. studenoga, a novi iznosi primjenjivali bi se od 1. siječnja 2027. godine, nakon što odluku usvoji Gradsko vijeće.
Povećanje bi obuhvatilo i postojeće korisnike kojima još traje pravo na stalnu godišnju naknadu, i to za obroke koji dospijevaju nakon stupanja izmjena na snagu. Predviđeno je i da se postupci započeti prije stupanja izmjena na snagu dovrše prema novim odredbama, ističu iz Grada Dubrovnika.
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