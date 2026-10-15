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JAVNO SAVJETOVANJE

Dubrovnik predlaže povećanje dara za novorođenu djecu

Piše HINA,
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Dubrovnik predlaže povećanje dara za novorođenu djecu
Foto: canva, ilustracija
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Uz jednokratne potpore, predlaže se povećanje ukupne naknade za treće i svako sljedeće dijete sa 4.459,49 eura na 4.800 eura.

Grad Dubrovnik predlaže povećanje jednokratnih potpora za novorođenu djecu na 650 eura za prvo dijete, 1.000 eura za drugo i 1.500 eura za treće, a za svako sljedeće dodatnih 650 eura, izvijestili su u četvrtak iz gradske uprave.

Riječ je o javnom savjetovanju o izmjenama odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete. U odnosu na dosadašnje iznose, potpora za prvo dijete povećala bi se sa 331,81 eura na 650 eura, za drugo sa 464,53 eura na 1.000 eura, a za treće sa 663,31 eura na 1.500 eura. Potpora za svako sljedeće dijete povećala bi se sa 331,81 eura na 650 eura. 

Za roditelje koji ispunjavaju propisane uvjete i imaju prijavljeno prebivalište u povijesnoj gradskoj jezgri, na Koločepu, Lopudu i Šipanu te u naseljima Dubravica, Gromača, Kliševo, Ljubač, Mravinjac, Mrčevo, Osojnik, Šumet, Knežica, Čajkovica i Petrovo Selo, predlaže se povećanje dara sa 1.327,23 eura na 1.800 eura.

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Uz jednokratne potpore, predlaže se povećanje ukupne naknade za treće i svako sljedeće dijete sa 4.459,49 eura na 4.800 eura. Riječ je o ukupnom iznosu za sedmogodišnje razdoblje, koji se isplaćuje u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine života djeteta, navode u Gradu.

Savjetovanje je otvoreno do 9. studenoga, a novi iznosi primjenjivali bi se od 1. siječnja 2027. godine, nakon što odluku usvoji Gradsko vijeće.

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Povećanje bi obuhvatilo i postojeće korisnike kojima još traje pravo na stalnu godišnju naknadu, i to za obroke koji dospijevaju nakon stupanja izmjena na snagu. Predviđeno je i da se postupci započeti prije stupanja izmjena na snagu dovrše prema novim odredbama, ističu iz Grada Dubrovnika.

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