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OPORBA U SABORU

Više od 7000 korisnika moglo bi ostati bez logopeda: 'Zbog nekoliko centimetara stropa!'

Piše HINA,
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Više od 7000 korisnika moglo bi ostati bez logopeda: 'Zbog nekoliko centimetara stropa!'
Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Oporbeni zastupnici upozoravaju da bi zbog novog Pravilnika, koji propisuje strože uvjete za rad privatnih logopeda, više od 7000 djece moglo ostati bez potrebne logopedske skrbi.

Zbog spornog Pravilnika za privatne logopede, više od 7000 korisnika, mahom djece, ostat će bez logopeda i zato Ministarstvo zdravstva mora preispitati svoju odluku, upozorili su oporbeni saborski zastupnici u slobodnim govorima u srijedu. Ivan Matić iz Mosta rekao je da će "zbog nekoliko centimetra stropa" biti odlučujuće hoće li djeca imati logopedsku skrb i od Ministarstva zdravstva traži da preispita odluku o o novom pravilniku za privatne logopede.

Naveo je kako prema anketi Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika, više od 85% privatnih logopedskih praksi ne zadovoljava propisane prostorne uvjete, dok više od 40% njih tvrdi da će prestati s radom upravo zbog ovih novih zahtjeva.

"Ti kabineti neće moći raditi zato što možda imaju prenizak strop, preuska vrata, premalo kvadrata ili nemaju odvojen sanitarni čvor. Prema procjeni udruge, zbog toga bi moglo bez logopedske skrbi ostati preko 7000 korisnika, najviše djece", istaknuo je Matić.

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Pozvao je Vladu i Ministarstvo da objave stručno obrazloženje novih prostornih uvjeta i da provedu procjenu posljedica njihove primjene. 

"Propisi moraju služiti ljudima, a ne da ljudi budu žrtve propisa. Djeci kojoj je pomoć potrebna danas ne možemo odgovoriti da pričekaju dok sustav pronađe rješenje. I molim vas pri donošenju ovakvih pravilnika, molim vas, uključite struku, ljude koji imaju znanje i iskustvo u praksi", poručio je Matić.

I Marijana Puljak (Centar, NPS, Glas) smatra da je Pravilnik postojećim privatnim logopedima ukida pravo na rad.

"Ministričina odluka iz siječnja traži sobu od 12 kvadrata, čekaonicu od 9 i 2 sanitarna čvora. Opći pravilnik dodaje strop od 2,60 metara, umivaonik u sobi. To nisu standardi za logopediju. Roditelji ne dolaze logopedu zbog četvornih metara. Dolaze jer njihovo dijete s četiri godine još ne govori, a za devet mjeseci tisuće djece mogle bi ostati bez logopeda", istaknula je Puljak. 

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O problemu s logopedima govorila je i saborska zastupnica SDP-a Anita Curiš Krok koja je uz, kako je rekla, apsurdni Pravilnik, upozorila i na niz regionalnih nejednakosti u pružanju logopedske usluge te je istaknula da je upravo javni sustav kriv za sve ovo što se događa kod privatnih logopeda. 

"Danas predstavnica Ministarstva zdravstva u jednoj emisiji na javnoj televiziji komentira da nemaju pojma koliko imaju privatnih logopeda u Hrvatskoj, jer oni nisu, zamislite, pod Ministarstvom zdravstva, nego pod Ministarstvom gospodarstva. Pa pobogu, vi svi sjedite u istoj Vladi. Vi svi zajedno kao vodite državu. Imate danas na klik miša sve podatke. Vi nemate pojma koliko imate logopedskih privatnih kabineta", rekla je Curiš Krok. 

Dodala je da logopeda nedostaje i u javnom sektoru. 

"Mi svi pričamo o potrebi logopeda u javnom sustavu i zašto imamo privatni sustav, a mi nismo napravili podlogu da ovih 18,000 korisnika koji su sad u privatnom sustavu prebacimo u javni. To je ono što je problem", zaključila je Curiš Krok.

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