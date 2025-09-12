Dug veći od 730 milijuna eura: Ministrica održala sastanak s predstavnicima veledrogerija

Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je u petak, nakon sastanka s predstavnicima veledrogerija, na kojem je bilo riječi o dugu koji prema njima iznosi više od 730 milijuna eura, da razgovore nastavljaju te da će u 'vrlo skorom roku' dati informaciju o dinamici rješavanja duga.

Ministrica je, prenosi HRT, nakon sastanka rekla da je itekako svjesna postojećeg problema. "Oko ukupnog duga, oko dospjelog duga, oko rokova plaćanja i financiranja zdravstvenog sustava”, navela je.

Nastavljamo razgovore, danas smo uskladili brojke, vremena plaćanja, izvijestila je. "Preuzela sam na sebe obavezu da u skorom roku predstavnicima, odnosno svim veledrogerijama, dostavim informaciju kojom dinamikom ćemo rješavati dug u zdravstvenom sustavu”, istaknula je.

Najvažnije je, poručila je ministrica, da pacijent dobije uslugu. "Tako da je moja obaveza da osiguram financijska sredstva za pružanje zdravstvene usluge”, dodala je.

Predsjednik Udruženja veledrogerija pri HUP-u Jasminko Herceg, prenosi HRT, nije do kraja zadovoljan sastankom, ali očekuje da će u kratkom roku dobiti informaciju o plaćanju duga.

"Ne mogu reći da smo prezadovoljni jer nismo dobili konkretne odgovore. Međutim, bit će sastanci na višim razinama i očekujemo da ćemo u nekom kratkom roku dobiti informaciju da se možemo financijski stabilizirati”, rekao je.

Pacijenti, dodao je, u ovom trenutku nemaju razloga za brigu. "Tijekom ljeta imali smo nekoliko ozbiljnih nestašica, postoje razlozi zašto se to dogodilo. Međutim, ako ova situacija potraje, ne možemo sto posto biti sigurni da ćemo imati mirnu jesen”, upozorio je Herceg.