O događaju je obaviješteno i Državno odvjetništvo. Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati više detalja, rekli su nam iz policije
SLETIO I HELIKOPTER
FOTO Užas na gradilištu u Samoboru: Na radnika pala dizalica, poginuo je
Radnik je smrtno stradao na gradilištu u Samoboru nakon što je na njega pala dizalica. Na mjesto nesreće sletio je i helikopter hitne pomoći. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u srijedu u 14.45 sati.
- Na gradilištu je smrtno stradao zaposlenik, a o događaju je obaviješteno i Državno odvjetništvo - rekli su nam iz policije.
Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati više detalja.
