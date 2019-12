'Dug za prekovremene ćemo liječnicima isplatiti u ratama!'

- Definitivne brojeve nemam, moja financijska služba je to zatražila od bolnica. Broj koji se sada preliminarno spominje, ako se ne bude išlo na zatezne kamate i i druge oblike tužbi, jest oko 700 milijuna kuna, izjavio je Kujundžić novinarima prigodom otvorenja dnevnih bolnica u Kliničkoj bolnici Dubrava.

- Omaška se dogodila 2013. godine, kada za dežurstva nisu obračunali dodatke za odgovornost i uvjete rada, a sada to treba ispraviti. Kao što smo rješavali druge probleme, riješit ćemo i to. S liječnicima ćemo dogovoriti kad će im to biti isplaćeno, kroz nekoliko mjeseci u ratama, izjavio je Kujundžić.

Primjerice, KB Dubrava svojim zaposlenicima za pogrešno obračunati prekovremeni rad od 2013. do danas duguje između 5 i 6 milijuna kuna.

Kujundžić je najavio da će pregovori o načinu vraćanja duga započeti čim u Ministarstvo zdravstva stigne odluka Vrhovnog suda.

Vrhovni sud je prije tjedan dana donio odluku po kojoj zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaća za posebne uvjete rada i pravo na uvećanje plaća za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi, imaju pravo na uvećanje plaća i za prekovremeni rad.

Neslužbeno se procjenjuje da bi ukupni dug, koji bolnice trebaju isplatiti zajedno s kamatama, trebao iznositi oko 1,5 milijardi kuna.