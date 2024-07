Duga lista atentata na američke političare: JFK ubijen u paradi, Reagana upucao zbog glumice

Pokušaj atentata na bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa samo je još jedan u nizu takvih napada na političare u američkoj povijesti. Naime, kroz godine brojni predsjednici, bivši predsjednici i kandidati za predsjednike bili su napadnuti

U razdoblju prije Američkog građanskog rata, predsjednik Andrew Jackson bio je meta napada dok je prisustvovao sprovodu u Capitolu. Napadač je ispalio dva metka, ali pištolj je zakazao.

Bivši predsjednik Theodore Roosevelt, poput Donalda Trumpa, pokušao je ponovno osvojiti predsjedničko mjesto tijekom kampanje 1912. godine. Na putu prema skupu u Milwaukeeju, u njega je pucao vlasnik saloona. Roosevelt je kasnije izjavio da je sklopljeni primjerak njegovog govora na 50 stranica usporio metak, koji je ostao u njegovom tijelu do kraja života. Unatoč ranjavanju, održao je govor.

Godine 1933. pokušali su ubiti i Franklina D. Roosevelta. Tada je bio izabrani predsjednik, a na njega je u Miamiju pucao Giuseppe Zangara. Promašio je Roosevelta, ali je ubio gradonačelnika Chicaga, Antona Cermaka. Zangara je kasnije pogubljen na električnoj stolici. Roosevelt je umro prije završetaka Drugog svjetskog rata, a njegovo mjesto preuzeo je Harry Truman. Njega su pokušali ubiti portorikanski nacionalisti 1950. godine preko puta Bijele kuće.

Tijekom kandidature za američkog predsjednika upucan je i George Wallace. Te 1972. godine bio je guverner Alabame. Bio je to Wallaceov treći put da se kandidira za predsjednika. Upucali su ga nakon predizbornog okupljanja u blizini Washingtona. Napad ga je ostavio paraliziranim od struka naniže, nakon čega je preispitao svoje političke stavove.

Bivši američki predsjednik Gerald Ford suočio se, pak, s dva pokušaja atentata u kratkom razdoblju 1975. godine. Lynette "Squeaky" Fromme, sljedbenicu Charlesa Mansona, spriječili su prije nego što je uspjela pucati na Forda u Sacramentu u Kaliforniji. Nekoliko tjedana kasnije, žena po imenu Sara Jane Moore pucala je na Forda u San Franciscu, ali je promašila jer ju je zaustavio prolaznik.

Jedan od poznatijih pokušaja atentata je i onaj na američkog predsjednika Ronalda Reagana. On je propucan 1981. godine ispred hotela Hilton u Washingtonu, nakon što je održao govor. Njegov glasnogovornik, James Brady, teže je ranjen i kasnije je postao aktivist za kontrolu oružja. Reaganov napadač, John Hinckley, proveo je nekoliko desetljeća u mentalnoj ustanovi i pušten je 2022. godine.

A meta napada bio je i bivši predsjednik Barack Obama. Naime, kako je objavio CNN, 2011. netko je pucao na Bijelu kuću, a za pokušaj atentata optužili su muškarca iz Idaha.

Tijekom američke povijesti četiri predsjednika nisu preživjela atentat.

Abraham Lincoln bio je prvi predsjednik koji je ubijen. Ustrijeljen je u stražnji dio glave 1865. godine tijekom predstave u kazalištu Ford u Washingtonu. Upucao ga je John Wilkes Booth, glumac i simpatizer američkog Juga. Booth je pobjegao s mjesta događaja, ali je ustrijeljen prilikom uhićenja nekoliko tjedana kasnije u Virginiji.

James Garfield propucan je na željezničkoj stanici u Washingtonu, u srpnju 1881. godine. Preminuo je od rana nekoliko mjeseci kasnije, u rujnu, u New Jerseyju. Garfielda je upucao Charles Guiteau, nezadovoljni bivši pristaša s mentalnim problemima. Bio je bijesan jer nije dobio posao u Garfieldovoj administraciji. Guiteau je osuđen i obješen iste godine.

William McKinley napadnut je u rujnu 1901. godine u Buffalu u saveznoj državi New York, od strane anarhista Leona Czolgosza. McKinley je prisustvovao Panameričkoj izložbi. Umro je od rana nekoliko dana kasnije. Czolgosz je kasnije pogubljen na električnoj stolici.

John F. Kennedy ubijen je od strane snajperista Leeja Harveyja Oswalda u Dallasu u studenom 1963. godine dok se vozio paradnom rutom u otvorenom automobilu. Oswald, kako se tvrdilo, simpatizer Sovjetskog Saveza, uhićen je nekoliko dana nakon pucnjave. Oswalda je ubio Jack Ruby u podrumu policijske postaje u Dallasu.

Brat JFK-a, Robert F. Kennedy, bio je senator iz New Yorka i kandidat se za predsjednika 1968. godine. RFK je upucan u hotelu Ambassador u Los Angelesu na noć kada je osvojio kalifornijske predizbore. Njegov ubojica, Sirhan Sirhan, još uvijek je u zatvoru u Kaliforniji i nedavno mu je odbijena molba za uvjetnu slobodu. Sin Roberta Kennedyja, Robert F. Kennedy mlađi, ove godine kandidira se za predsjednika kao nezavisni kandidat.