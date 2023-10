Dugogodišnji ovisnik o drogama zbog pokušaja ubojstva nožem osuđen je na pet godina zatvora

'The Woman In Me'

Britney Spears: 'Moj otac je bio alkoholičar. Ponižavao me, a bio je i zao, apatičan i hladan...'

Kako tvrdi Britney, njen otac je pio do te mjere da nije više mogao razmišljati, što je bio jedan od razloga zašto se bojala ući u automobil s njim