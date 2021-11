Dragocjeno zemljište zagadi kancerogenim otpadom, pa ga jeftino kupi! To bi mogao postati epilog priče koja se kuha na Dugom Ratu, priopćili su iz Građanske inicijative za Dugi Rat

Državno odvjetništvo priprema nagodbu s tvrtkom „Projekt Uvala” koja je kancerogenim otpadom zagadila zemljište bivše tvornice ferolagura „Dalmacija“ na Dugom Ratu. Nagodbom bi se toj tvrtki omogućila kupnja dragocjenog zemljišta po simboličnoj cijeni. Riječ je, naime, o trenutačno najatraktivnijem zemljištu u Dalmaciji koje država namjerava prodati. Nalazi se u prvom redu do mora dvadesetak kilometara južno od Splita. Cijena će zbilja biti sitnica - 115 eura po metru četvornom - stoji u priopćenju Građanske inicijative

Kako do toga ne bi došlo, Građanska inicijativa „Za Tvornicu Dugi Rat“ pokrenula je on-line peticiju „Spasimo Dugi Rat – riješimo se šljake!“ koju je u dva dana potpisalo gotovo 1000 ljudi. Inače, šljaka je lokalni naziv za trosku, otpad koji je nastao crpljenjem ferokroma.

Predstavnici inicijative tvrde da se prodaja zemljišta bivše tvornice Dalmacija ubrzava kako bi se slučaj sakrio od europskih institucija.

„Potpišimo peticiju da se otkrije ova višemilijunska prevara i zaustavi zagađenje mora te trovanje ljudi! Tvrtka „Projekt Uvala” koja je područje zagadila kancerogenim otpadom, prije deset je godina dobila obvezu sanacije zemljišta, no na to se oglušila i nije napravila ništa. Naše pak ljude te kancerogene tvari truju kroz zrak, zemlju i vodu. Država pred svime zatvara oči i, čak štoviše, radi protiv svojeg naroda“, ističu u Građanskoj inicijativi „Za Tvornicu Dugi Rat“ te se pitaju: „Kakav to interes stoji iza odluke DORH-a da sklapa nagodbu s investitorom unatoč nepobitnim činjenicama da je riječ o zagađivaču i beskrupuloznom profiteru koji novac skriva u poreznim oazama, a u Hrvatskoj gomila dugove?!”

Općina Dugi Rat zemljište bi mogla očistiti pomoću sredstava iz fondova Europske unije, no najavljena nagodba DORH-a s „Projektom Uvala” tu bi mogućnost mogla nepovratno uništiti.

Zato Dugoraćani sada peticijom traže da država zemljište daruje Općini Dugi Rat, a od DORH-a zahtijevaju da poduzme sve mjere koje su potrebne kako bi se onečišćivač kaznio za štetu koju je nanio Dugom Ratu.

Sumnjivi poslovi na Dugom Ratu tema su i aktualne sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora.