Tomislav Dulibić, državni tajnik i predsjednik Upravnog vijeća KBC Sestre milosrdnice za N1 je komentirao ostavku ravnatelja Marija Zovka i rekao da će se ujutro znati tko će biti novi v.d. ravnatelja.

- Imam svoje prijedloge, ne želim iznositi imena prije satanka u 8.30, vjerujem da će to biti stručna i nestranačka osoba bez ambicije da se kandidira za ravnatelja bolnice - rekao je i dodao da je Zovak vrhunski kirurg i da je jako dobro odrađivao posao ravnatelja.

- Nakon onog proslogodišnjeg izbora gdje nitko nije izabran, on je bio v.d. već u jesen je htio podnijeti ostavku, ja sam ga molio da ne podnese zbog koronakrize. On je vrhunski kirurg, on je predstojnik klinike za kirurgiju i ostat će na toj poziciji, uspješno će nastaviti kiruršku karijeru kao i dosad - kaže.

Dulibić se nada da sutrašnji sastanak Upravnog vijeća neće dugo trajati, a kao predsjednik Upravnog vijeća, kaže da se ne želi baviti Dianom Zadravec.

- Meni su pacijenti broj jedan, a pod broj dva ugled bolnice. Ako unutarnji nadzor pokaže da je Zadravec prekršila stručno ponašanje, očekujem da je novi v.d. ravnatelja razriješi, ako nije da nastavi raditi - rekao je.

Dodaje da je na ravnatelju da rješava pitanja u bolnici, a o nezakonitim radnjama koje Zadravec spominje, kaže:

“Ja sam već upozorio profesoricu Zadravec da su takve optužbe vrlo ozbiljne. Na prošlom Upravnom vijeću nas je Zovak uvjeravao da nema malverzacije, dr. Kalaušek je podnio tužbu za povredu časti i ugleda i očekujem tu pravosudni epilog i postupanje bolnice”.

Kaže i da na sastanku čija snimka je izašla u javnost, nije bio te da ga u vezi toga nitko nije kontaktirao.

- Mi smo na zadnjem Upravnom vijeću, koje sam sazvao prošli tjedan zbog nedostatka radiologa, zatražili da se provede unutarnji nazor i očekujemo rezultate kroz tjedan dana - zaključio je.