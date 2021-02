Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović za N1 je komentirao inicijativu da se od 1. ožujka jela koja sprema državna tvrtka Pleter dijele samo onima čije kuće imaju crvene naljepnice.

- Kad pogledamo što se sve radi u našoj kuhinji, možemo biti prezadovoljni kad je u pitanju i hrana i sve što se podijeli. Međutim, stvorila se jedna vrsta male anarhije u smislu da radi i dobiva tko što hoće. Prošla su dva mjeseca. Otvorili smo širom kuhinju za sve potrebite i tu nije bilo ništa sporno. Ne može nitko reći da u Petrinji nije dobio paket od Crvenog križa i topli i obrok”, rekao je Dumbović i dodao:

- Međutim, moramo napraviti reda. Ovo je poruka da postoje ljudi koji su u redu i koji imaju po dvije ili tri plaće u kući, i to nisu male plaće. Oni se nađu u redu. Kad je u pitanju ta preraspodjela u budućnosti, moramo skinuti maske i građanima reći. Građani su prevelik pritisak izvršili prema meni.

Dumbović smatra da topli obrok trebaju imati samo oni koji zaista imaju potrebu za tim.

- Glavni Stožer plaća Pleter, a mi smo preuzeli obvezu da ćemo organizirati prijevoz. To je ono što pada na teret grada i moramo imati odgovornost prema ljudima koji jesu u potrebi i moraju dobiti topli obrok, ali stanimo već jedanput s onima kojima nikada nije dosta – ti moraju van iz reda - rekao je Dumbović i dodao:

- Ja sam gradonačelnik mađioničar i ostat ću gradonačelnik mađioničar za sve one koji ne shvaćaju što znači preuzeti odgovornost. Ja sam preuzeo odgovornost i moram biti spreman dobiti udarce od onih koji možda misle da bi trebali biti u potrebi. Ja s ovim kažem dosta jer više nema smisla. Za sve koji su u potrebi, osobno ću nazvati catering da im dođe pred kuću. Ali, to moraju biti ljudi koji su stvarno zaslužili da ima catering dođe ispred kuće i da hranu.

Potpredsjednik Vlade i ravnatelj Stožera za saniranje posljedica potresa Tomo Medved poručio je da će ručka biti za sve dokle god za to bude postojala potreba, opovrgavajući izjave da od 1.ožujka oni koji u Petrinji nemaju crvenu naljepnicu na kući neće dobiti ručak.

- Ako to Stožer kaže, onda to treba Stožer i organizirati, i prijevoz i sve ostalo. Ako Stožer nešto kaže, a da je to na teret grada i da nemaju rješenje i ako misle da ćemo mi preuzeti odgovornost, onda sam kriva adresa. Grad Petrinja i ja smo kriva adresa. Moraju organizirati sve. Sve je dobro gledati iz povlaštenih i privilegiranih položaja, iz Zagreba s razine salonskih političara, ali neka dođu ovdje. Ti koji dođu, dođu u zatvoren prostor koji je vojarna da ne može nitko doći do njih - poručio je Dumbović.

Gradonačelnik Petrinje ističe da se kuha oko 3500 obroka za građane koji su pogođeni potresom.

- Što se tiče brojki, sve se zna, mi samo želimo selektivniji pristup. Međutim, oni su sada u kampanji i mogu raditi što god hoće. Međutim, neke stvari im kod mene neće proći jer mislim da sam im tvrd zalogaj - istaknuo je Dumbović.