Duplo više novca za fotonapone u obiteljskim kućama ove godine. Prijave kreću danas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u srijedu od 9 sati ponovno otvara Javni poziv za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, a za taj program ukupno je dostupno čak 20,5 milijuna eura. U Fondu kažu da je Poziv početkom rujna bio privremeno zatvoren, no zbog velikog interesa građana, inicijalni budžet od 10 milijuna eura je udvostručen pa je sada za taj program ukupno dostupno čak 20,5 milijuna eura. Novac je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili pripadajućih pomoćnih objekata.

Pravo na prijavu imaju isključivo fizičke osobe - vlasnici ili suvlasnici kuća koji u trenutku puštanja elektrane u pogon imaju prebivalište na toj adresi. Kroz ovaj poziv im je omogućeno sufinanciranje do 50 posto opravdanih troškova, odnosno do 600 eura po kilovatu (kW) nazivne snage ugrađene elektrane, izvijestili su iz Fonda.

U obzir dolaze isključivo elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja ove godine, dodali su.

Kako kažu, interes građana za proizvodnju vlastite zelene energije je sve veći, što potvrđuje više od 5100 zaprimljenih prijava u sklopu dosadašnjeg Poziva. Dodatnim budžetom Fond je sufinanciranje omogućio još većem broju kućanstava čime podržava njihovu energetsku neovisnost i direktna ulaganja u zelenu tranziciju.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavili su i da će 17. listopada objaviti dodatan poziv vrijedan 7,5 milijuna eura, namijenjen onima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili tijekom 2024. godine. Njime će se financijska potpora omogućiti i građanima koji su ulaganje u obnovljive izvore energije već proveli o vlastitom trošku, uz uvjet da udovoljavaju svim potrebnim uvjetima navedenima u Pozivu. Sa zaprimanjem prijava planira se početi 29. listopada.

Za oba javna poziva se prijave podnose isključivo elektronički, putem sustava eFZOEU, uz korištenje Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). U ime prijavitelja prijavu može podnijeti i opunomoćenik, ako raspolaže s punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika.

"Program poticanja ugradnje fotonaponskih elektrana koji Fond provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvom gospodarstva pokazao se kao jedan od najuspješnijih nacionalnih modela poticanja energetske tranzicije kućanstava", ocijenili su iz Fonda.

Njegovim provođenjem, naglasili su, smanjuju se emisije stakleničkih plinova, povećava se energetska neovisnost, snižavaju troškovi kućanstvima te se doprinosi ostvarivanju nacionalnih ciljeva u području korištenja obnovljivih izvora energije.