Đuro Horvat: Htio sam ljude malo splašiti, nitko neće biti destimuliran zbog samoizolacije

Inspektori rada idu u nazor međimurske tvrtke Tehnix nakon najave da će radnike, koji vlastitom nepažnjom završe u samoizolaciji, destimulirati smanjenjem plaće za 10 posto...

<p>Inspekcija rada Državnog inspektorata provest će nadzor u međimurskoj tvrtki Tehnix, čiji je vlasnik <strong>Đuro Horvat</strong> dopisom upozorio radnike da će biti destimulirani smanjenjem plaće za 10 posto, ako vlastitom nepažnjom završe u samoizolaciji. </p><p>- Nadzor pravne osobe uvršten je u plan rada inspekcije rada Državnog inspektorata - potvrdili su iz Inspektorata. </p><p>Podsjetimo, vlasnik tvrtke Đuro Horvat gostujući u emisiji Otvoreno potvrdio je tvrtka donijela mjeru kako bi se destimulirali zaposlene koji zbog neodgovornog ponašanja završe u samoizolaciji, no kako je ova priča podigla dosta prašine u javnosti, vlasnik je reterirao. </p><p>- Nitko nije niti će dobiti umanjenu plaću zbog samoizolacije. Htio sam samo malo ljude splašiti kako bi se odgovornije ponašali i da ne bi odlazili na zabave. Važno nam je da do kraja godine završimo projekte - rekao nam je Đuro Horvat. </p><p>Dopis radnicima kaže nije službeni dokument niti nalog nego samo formalna obavijest. Kaže i kako je primarna obavijest da radnici imaju gdje biti u slučaju da im se odredi samoizolacija. Kazao je kako imaju svoj hotel koji je sada gotovo prazan. On je namijenjen radnicima koji ne žele biti rizik ni za svoje obitelji, ali i za radnike koji su samci i nemaju nikoga tko bi se za to vrijeme mogao skrbiti o njima. </p><p>- Njima smo ponudili mogućnost da budu u hotelu gdje imaju obroke. To je bila poanta, a ovo ostalo sam napisao usput da ih splašim, a sve kako bi se smanjio rizik jer nam je interes da budemo zdravi - naveo je Horvat. </p><p>U ovoj uglednoj međimurskoj tvrtki zaposleno je oko 500 radnika, a prosječna plaća je 10.000 kuna. Đuro Horvat 2018. godine spašavao je svoje radnike od dužničkog ropstva odnosno pomagao je onim radnicima koji su zapali u probleme zbog kredita. Posuđivao im je novac bez kamata da vrate dugove i odblokiraju račune. </p>