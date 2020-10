Radniku u samoizolaciji 10% manja plaća: 'Smatramo da je to plod neozbiljnog ponašanja'

<p>Covid je prijetnja ne samo gospodarstvu nego i općem zdravlju, može se spriječiti samo na jedan način - osobnom odgovornošću, da se smanji transmisija. Konsenzus svih u gospodarstvu je da nitko ne želi ponovno zaključavanje, rekao je ministar graditeljstva <strong>Darko Horvat</strong> u <a href="https://vijesti.hrt.hr/670907/kako-izbjeci-novi-lockdown" target="_blank">HRT-ovoj emisiji Otvoreno</a>.</p><p>Uz njega su gostovali i Mihael Zmajlović, saborski zastupnik i član Predsjedništva SDP-a, Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Đuro Horvat, poduzetnik, vlasnik tvrtke Tehnix, Ivan Ergović, predsjednik Uprave Nexe grupe d.d.</p><p>- Ne prejudicirajući, dođe li ponovno do takve drastične mjere kao što je lockdown, za nju će biti kriva samo i isključivo naša neodgovornost. Ovaj treći kvartal će završiti s nešto manjim padom od onog katastrofalnog od 15,1 u drugom kvartalu. Sreća je da je prvi bio pozitivan pa se nivelira, ali sve računice pokazuju da će treći kvartal završiti s padom većim od 13 posto. Ukupni trošak će biti 28-30 milijardi kuna - dodao je Horvat te procijenio da ćemo se 2022. vratiti na razinu iz 2019. godine.</p><h2>'Drugi lockdown bi bio kao moždani udar'</h2><p>- Drugi lockdown bi bio kao moždani udar. Kad vas nešto pogađa u seriji, prvi nekako i preživite, ali bojim se da bi nas drugi dokrajčio. Treba činiti sve, ali proizvodnja, logistika, trgovina i transport ne smiju stati. Mi često slušamo od odgovornih ljudi, tako sada i od ministra, koji apelira i moli. Mislim da to nije dovoljno. Država mora propisivati, kao i poslodavac u tvojoj kompaniji, pa bi i ta razina odgovornosti bila puno veća, za dio ljudi i pod prisilom koji bi možda pružali otpor. Time bi se i širenje tog virusa više sprječavalo pa bi bile i manje posljedice - rekao je šef HUP-a<strong> Damir Zorić</strong>.</p><p>- Posljedice s lockdownom bi bile sljedeće godine katastrofalne - dodao je Zorić.</p><p>SDP-ovac <strong>Mihael Zmajlović</strong> rekao je kako se stroge mjere donose i u drugim zemljama, a i lockdown u Hrvatskoj vidi kao opciju. </p><p>- Mislim da smo tu mi i zakasnili. - Pitanje lockdowna ako zakasnite, više nije pitanje naše odluke, odnosno odluke države, nego će se nažalost zbog preopterećenosti zdravstvenog sustava neke stvari morati donositi vatrogasno i nažalost moglo bi se to dogoditi. To ne zazivamo, to nije nešto što smatram da bi trebalo učiniti , ali bojim se ako se nastavi s ovakvim fleksibilnim pristupom, zbunjujući ljude, mogli bi se dovesti do te kobne situacije za gospodarstvo - rekao je Zmajlović.</p><p>Horvat je replicirao da su je oni spremni prihvatiti ako je to najjača kritika Vladi. Kazao je kako je Plenković triput pozivao oporbu na konstruktivan razgovor. Hvalio je reakciju HDZ-ove vlade u prvom valu kako bi se zaustavila transmisija,te mjere za pomoć gospodarstvu.</p><p>U emisiji je bio i <strong>Đuro Horvat</strong>, vlasnik tvrtke Tehnix iz Donjeg Kraljevca u Međimurju, koja je obznanila svojim zaposlenicima da će ih destimulirati za 10% od plaće ako završe u samoizolaciji.</p><p>- Mi smo donijeli mjeru da destimuliramo ljude koji su u takvom odnosu prema vlastitom zdravlju i prema kompaniji jer 20 ljudi fali, a istovremeno taj novac usmjeravamo na one djelatnike i menadžere koji su zdravi i koji se odgovorno ponašaju, želimo mikroorganizaciju svesti na vlastitu odgovornost, ono što u naciji vlada ne može riješiti, taj problem korone. Svi se moramo uključiti, svaka lokalna zajednica, kompanija - rekao je Đuro Horvat za <a href="https://vijesti.hrt.hr/670907/kako-izbjeci-novi-lockdown" target="_blank">HRT.</a></p><p>Potvrdio je kako njegova kompanija s 10 posto od plaće kažnjava one djelatnike koji završe u samoizolaciji:</p><p>- Nedavno smo im skinuli. Smatramo da je to plod neozbiljnosti, neodgovornog ponašanja. Ako čovjek ide iz radnog mjesta prema kući, ako ide od kafića do kafića, ako prouzrokuje sam taj dio nezdravog života, onda mora snositi jedan dio odgovornosti. Istovremeno, to ne ostaje kompaniji, nego onim djelatnicima koji su neodgovorni.</p><p>- Na katu našeg hotela Kralj u Donjem Kraljevcu osigurali smo smještajne kapacitete za naše djelatnike kojima je određena samoizolacija. U tom prostoru osigurana im je i prehrana kao i telefonski kontakt s obiteljima s kojima mogu komunicirati i na druge načine, koje dozvole epidemiolozi. Na taj način i njih i njihove obitelji, kao i radne kolege, želimo zaštititi od razvijanja simptoma i širenja bolesti, ako u pojedinom slučaju do nje i dođe - opisao je Horvat novu proceduru koja će se početi primjenjivati od sutra, 28. listopada.</p>