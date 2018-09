'Dužnosnici trebaju biti primjer ostalima i poštovati propise'

Iako su neki u HDZ-u osupnuti činjenicom da Mladen Pavić, njihov član i pomoćnik ministrice Gabrijele Žalac planira potpuno ignorirati odluku državne institucije, zasad nema reakcija iz Vlade. Iako smo ih zamolili za komentar, još uvijek ga nismo dobili.

Mladena Pavića je u četvrtak Vlada imenovala pomoćnikom u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. On već ima bogatu političku karijeru, bio je glasnogovornik bivšem ministru Petru Čobankoviću, bivšoj premijerki Jadranki Kosor, a savjetovao je i predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović. Sada ga je HDZ iz privatnog sektora odlučio vratiti na funkciju koja je u prosjeku plaćena oko 13.000 kuna. No, kako su otkrila 24sata, on ima neplaćenu kaznu od 8000 kuna koju mu je odredilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Kaznu je dobio jer je s dužnosničke funkcije savjetnika predsjednice otišao u upravu Kutjeva. Zakon brani dužnosnicima odlazak u uprave privatnih tvrtki godinu dana od prestanka dužnosti. Iako je ta odredba mnogima dvojbena, ona je jasna i još uvijek važeća.

Pavić nam je jučer rekao da nije platio kaznu, ali niti da je ne planira platiti.I to zato jer smatra da je dovoljno što je nakon odluke Povjerenstva otišao iz uprave na mjesto savjetnika u Kutjevu, a nikakvog sukoba interesa po njemu nema.

- Ured predsjednice nije nikakvim operativnim ovlastima moguće povezati s proizvođačem vina. Neka mi dokažu sukob interesa jer ga nema - poručio nam je jučer, među ostalim, Pavić. On smatra i da mu kaznu ne mogu naplatiti jer je na novoj dužnosti i već je u zastari.

No, tako ne misli Nataša Novaković predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U pisanom očitovanju nam je poručila da "je zakonska regulativa jasna i dužnosnik je nedvojbeno povrijedio odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a eventualno nepoznavanje propisa, nije isprika".

- Dužnosnici bi trebali biti primjer svima ostalima, te su prvi pozvani pridržavati se propisa - poručuje Novaković Paviću i svim ostalim dužnosnicima.

Novaković ističe i da nema nikakve zastare. Pavić nam je inače sam priznao da se nije žalio Upravnom sudu koji je jedini mogao poništiti odluku Povjerenstva. Novaković zato i ističe da je postupak završen, zastara nije propisana, te će sankciju naplaćivati iz nove plaće Pavića kao pomoćnika ministrice.

A iako je kazna izrečena još početkom 2017. godine, zašto dosad nije novac već naplaćen? Zakon ima ozbiljnu rupu, pa se kazna može naplaćivati samo dok je dužnosnik na funkciji. Kad ode, nema mogućnosti naplate. Ministarstvo uprave je to trebalo promijeniti novim zakonom, ali zasad nema indicija da će to i učiniti. Pavić inače nije jedini. Ukupno je 65 dužnosnika ostalo dužno 437.000 kuna jer su kršili Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Više o njima pročitajte ovdje