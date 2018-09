Pomoćnik ministrice nije želio platiti kaznu za sukob interesa

Državni si dužnosnik, dobiješ kaznu za sukob interesa, ne želiš je platiti, ali ponovno dobiješ visoku funkciju u ministarstvu.

Slučaj je to Mladena Pavića (HDZ), bivšega glasnogovornika Jadranke Kosor, ministra poljoprivrede Petra Čobankovića i savjetnika predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Početkom prošle godine Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa kaznilo ga je s 8000 kuna jer je odmah s funkcije savjetnika predsjednice otišao u upravu Kutjeva. Zakon brani dužnosnicima biti u upravama privatnih tvrtki godinu dana od prestanka dužnosti. Pavić kaznu još nije platio. On je jedan od 65 bivših dužnosnika koji ignoriraju odluke Povjerenstva, a zajedno duguju 437.000 kuna kazni.

Potpuno ignorira odluku

Nepodmirena kazna nije bila prepreka Vladi. U četvrtak su ga imenovali pomoćnikom ministrice Gabrijele Žalac.

- Neću platiti jer sam ogorčen. Ured predsjednice nema operativne ovlasti da bih bio u sukobu interesa u Kutjevu. Niti dijeli novac niti se bavi poljoprivredom. Ipak, nakon odluke dao sam ostavku u upravi Kutjeva i radio kao savjetnik. To je dovoljno, kaznu ne planiram platiti niti mi je mogu naplatiti - kaže.

Pavić smatra da je sve uradio po zakonu jer Povjerenstvo nije imalo zakonskih mogućnosti naplatiti mu kaznu nakon što je prestao raditi za državu. Kaže i da mu se ne može naplatiti retroaktivno. Povjerenstvo smatra drugačije. Kažu da će mu u ratama naplatiti sad kad je na državnoj funkciji.

- Ići ćemo u sankcije kroz plaću koja će mu se isplaćivati za dužnost pomoćnika ministrice - odgovorili su iz Povjerenstva.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Bi li građani tako prošli?

Iako Pavić smatra da nema sukoba interesa zbog nepovezanosti Ureda predsjednice i Kutjeva, zakonske odredbe su takve da se to uopće ne gleda. Dužnosnici jednostavno ne smiju godinu dana u upravu privatne tvrtke. Bez obzira na to koju dužnost obnašali i čime se bavila tvrtka. U slučajevima kad dužnosnici smatraju da su nepravedno kažnjeni, imaju pravo satisfakciju potražiti na Upravnom sudu, koji će onda presuditi tko je u pravu. No Pavić nije to iskoristio.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

- Kad sam 2017. vidio da sud rješava predmete iz 2014. godine, zaključio sam da je žalba besmislena i predugo bi trajala. Povjerenstvo je po meni prelazilo svoje ovlasti tijekom bivše predsjednice - smatra Pavić.

Pomoćnička plaća u ministarstvima je inače u prosjeku oko 13.000 kuna. Građanima koji bi se oglušili o kaznu državne institucije, što god mislili o njoj, vjerojatno bi sjela ovrha s kamatama na račun. Za državne dužnosnike ipak vrijede drugačija pravila.