Boris Milošević istaknuo je u srijedu nakon polaganja zajedničkog vijenca državnog vrha kod skulpture “Mojsije” na židovskom groblju na Mirogoju da se današnjim danom obilježava početak kraja crnog razdoblja ljudske povijesti, napomenuvši kako se holokaust i ubijanje “drugih i drugačijih”, nije događalo negdje daleko, nego i u Jasenovcu i drugim stratištima diljem Hrvatske.

Upitan hoće li Vlada prihvatiti prijedlog Židovske općine o zakonskoj zabrani pozdrava Za dom spremni i kako gleda na taj pozdrav, Milošević je istaknuo da nema dileme kako je to ustaški pozdrav.

"On je kao takav protuustavan i to je stav Ustavnog suda. Jedan manji dio društva ima određene dileme i to onda opterećuje cijelo hrvatsko društvo i male zajednice kao što je židovska", smatra potpredsjednik Vlade Boris Milošević.

Ocjenjuje da je dobro da političari o tome razgovaraju racionalno i odgovorno, bez pokušaja skupljanja političkih poena, i da se pronađe rješenje koje bi bilo najbolje za sve.

Poručio je kako prijedlog o zakonskoj zabrani ustaškog pozdrava i znakovlja Židovske općine još nije do kraja formuliran.

Dodao je kako nije nazočio sastanku koji se nedavno održao između saborskih zastupnika i Židovske općine, te najavio da će razmotriti prijedlog kada bude formuliran i o njemu razgovarati s predsjednikom Židovske općine Zagreb Ognjenom Krausom.