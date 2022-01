Međimurski policajci su nakon kriminalističkog istraživanja došli do zaključka da su 21-godišnjak s područja Općine Sveti Juraj na Bregu, 23-godišnjakom s područja Općine Nedelišće te nad maloljetnikom s područja Međimurske županije počinili nekoliko Razbojništva. Kaznena djela su radili od listopada do prosinca prošle godine u Pušćinama, Pleškovcu i Prekopi.



Naime, osumnjičenici su zajednički po prethodnom dogovoru počinili razbojništvo i pokušaj razbojništva u istoj benzinskoj postaji u Pušćinama i to 12. i 31. prosinca 2021. godine u večernjim satima. U benzinskoj postaji su 12. prosinca uz prijetnju vatrenim oružjem od prodavača ukrali nekoliko tisuća kuna, dok su 31. prosinca 2021. godine ponovno pokušali počiniti razbojništvo, ali kazneno djelo nisu dovršili.

Nadalje je utvrđeno da su 20. prosinca 2021. godine u večernjim satima u Prekopi u trgovini na opisani način počinili razbojništvo i ukrali nekoliko tisuća kuna.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je maloljetnik s područja Međimurske županije samostalno počinio tri razbojništva u Pleškovcu i to 26. listopada 2021. godine u trgovini i ljekarni te 10. studenoga 2021. godine ponovno u istoj ljekarni. Počinjenim razbojništvima u Pleškovcu osumnjičeni maloljetnik je uz prijetnju vatrenim oružjem ukrao nekoliko desetaka tisuća kuna.

Pretragom terena pronađena je i oduzeta PVC vreća u kojoj se nalazila odjeća za koju se sumnja da su je počinitelji koristili u vrijeme počinjenja kaznenih djela i replika vatrenog oružja s dva spremnika.

Sva trojica razbojnika su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Pu međimurske. U roku od 48 sati po predaji pritvorskom nadzorniku policija će ih privesti u Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu radi davanja prvog iskaza. Kako se radi o serijskim razbojnicima vjerojatno će ODO zatražiti od sutkinje istrage Županijskog suda u Varaždinu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.