Dva muškarca i policajac silovali djevojku s teškoćama. Dobili tek 2 god. zatvora jer su branitelji?!

Dvojica muškarca i jedan policajac ovih su dana na Općinskom sudu u Osijeku osuđeni na zatvorske kazne zbog silovanja kćeri svog susjeda, piše Index. Kako navode, sve se događalo u periodu od 2012. do 2014. godine, kada bi muškarci djevojku odvlačili na pašnjake, kukuruzišta ili u svoje kuće i tamo ju nagovarali na spolne odnose.

Sva su trojica znali da im se žrtva zbog svog stanja, odnosno mentalne retardacije i duševnog poremećaja, ne može oduprijeti. Vještaci su ustanovili da žrtva ima oštećenja mozga, da je u vrijeme ovih događaja bila na razini djeteta od 9 do 11 godina te da nije bila u stanju prihvatiti niti odbiti spolni odnos. U presudi se navodi kako su ju dvojica muškaraca, svaki u odvojenim prilikama, odvodili na pašnjak ili u kukuruzište u blizini njihovih kuća i tamo nagovarali na spolni odnos, sve dok ne bi pristala. Pri tome su obojica poznavala njezina oca, a jedan je čak s njim bio u kumskom odnosu. Treći muškarac, policajac, u više ju je navrata zvao u svoju obiteljsku kuću, a odvodio bi je i na obalu jedne rijeke gdje ju je također nagovarao na spolni odnos.

Sramotna presuda

Svi su na kraju osuđeni na po dvije godine zatvora. Kao olakotnu okolnost za dvojicu od njih, sud je uzeo to što su sudionici Domovinskog rata te su odlikovani spomenicom. Posebno otežavajućim sud je ocijenio to da su dvojica muškaraca žrtvu znala od malena i bili u svakodnevnim odnosima s njezinim ocem, dok je za policajaca otegotna činjenica upravo njegova dužnost da štiti ljude. Također, među otegotnim okolnostima sudac je istaknuo to da dvojica muškarca imaju po četvero djece, dok treći ima dvoje.