Javila nam se teta iz vrtića koju je pratio privatni detektiv po nalogu Općine: 'U strahu sam!'

Ja sam odgojiteljica koju je potajno snimao privatni detektiv kojega su unajmili Općina Vrsar i ravnateljica tamošnjeg vrtića. Da su me snimali doznala sam prije desetak dana, iako je sve to bilo prošle godine, javila nam se Adrijana Ivković nakon što smo objavili priču o skandaloznom slučaju iz Istre i angažiranju privatne detektivske agencije kako bi se pratilo zaposlenicu dječjeg vrtića. Općinu Vrsar je to stajalo 1500 eura.

O tome je prvi progovorio lokalni vijećnik Serđo Popović, koji je danas i kandidat za općinskog načelnika. Istaknuo je kako je riječ o jednoj od najskandaloznijih priča iz Vrsara i vladajućeg IDS-a.

- Načelnik Gerometta i IDS samostalno imenuju Upravno vijeće i ravnateljicu. Kad su, isključivo svojom bahatošću i prepotencijom, koje ih prati već više od 30 godina, dozvolili vrtiću da angažira privatnu detektivsku agenciju da prati odgojiteljicu na bolovanju, dosegli su novo dno. Prema mojim saznanjima, riječ je o sindikalnoj povjerenici - rekao nam je Popović.

Dodao je kako su u vrtiću narušeni međuljudski odnosi među djelatnicima.

Načelnik Vrsara, Ivan Gerometta, potvrdio nam je kako su zaista angažirali privatnog detektiva.

Foto: Facebook/Letizia Marsili

- Istina je da je tijekom kolovoza prošle godine angažirana jedna detektivska agencija koja je nekoliko dana pratila sad već bivšu djelatnicu vrtića jer je ista na bolovanju nekoliko dana obavljala usluge taksi službe. Radilo se o zloupotrebi instituta bolovanja te zaposlenice. Angažiran je privatni detektiv kako bi utvrdio činjenicu da djelatnica taksira nekoliko dana i spriječili nepravilnosti. Podnijeto nam je izvješće, koje je bespredmetno komentirati jer je djelatnica vrtića dala otkaz - rekao je Gerometta.

Nakon svega toga stupili smo u kontakt i s prozvanom zaposlenicom koja kaže kako je već danima u potpunom šoku. Objasnila je i optužbe o zlouporabi bolovanja te navodnom taksiranju.

- Zastrašujuća mi je činjenica da je mene netko danima pratio i ne mogu vjerovati da se ljudi s time bave. Da su bilo što otkrili završila bih sigurno u nekim medijima, jer znam o kome je riječ. Iskoristili bi to protiv mene - počela je sa svojom ispovijesti Adrijana pa nastavila:

- Moj suprug je vlasnik taksi obrta i u slobodno vrijeme, zaista, pomažem suprugu u obrtu jer i sama imam položen taksi ispit. Imamo vozilo s natpisom 'Taksi', a s njim idem liječniku, u trgovinu... Ne skidam taj natpis u tom trenutku jer nakratko uzmem automobil. Svi znaju da u slobodno vrijeme pomažem suprugu.

Pitali smo je zna li zbog čega su je počeli pratiti. Kaže kako vjeruje da je razlog to što je sindikalna povjerenica koja je vodila štrajk prošle godine.

- U tom vrtiću su ozbiljno narušeni međuljudski odnosi. Sindikalna sam povjerenica i oko toga su se uvijek lomila koplja jer smo htjeli socijalno pregovarati kako svaki sindikat pregovara o boljim materijalnim uvjetima za radnike. Naravno, o povećanju plaće. To je bilo prošle godine. Odmah su nekolicinu nas uhvatili 'na zub' i cijeli pregovori sindikata trajali su dugo. Nakon toga završili smo u štrajku koji je trajao šest tjedana, a htjeli smo samo da se poštuje zakon, da plaće odgojitelja u dječjim vrtićima moraju biti najmanje jednake plaćama zaposlenih u osnovnim školama. Mi smo se na taj članak zakona referirali i htjeli da ga općina ispoštuje - kaže Adrijana te ističe kako je bila i svojevrsna glasnogovornica svih zaposlenika u tom dječjem vrtiću.

I tad su počeli "fajtovi" jer nakon potpisivanja kolektivnog ugovora nisu došli do glavnog cilja.

- Rekli smo da idemo okončati trakavicu koja je trajala šest tjedana. Bilo je tu omalovažavanja, govorili su roditeljima da nas ne pozdravljaju. Ne znam uopće jesam li ili nisam bila na bolovanju kad se u cijelu priču upleo privatni detektiv koji me prati. Ja ne znam kad me je i koliko dugo pratio. Štrajk smo završili u lipnju i ravnateljica mi je dala godišnji odmor. Iskoristila sam ga i u kolovozu se vratila raditi u vrtić. Odradila sam dva tjedna i na odgojiteljskom vijeću ravnateljica je rekla da će me preraspodijeliti u matični vrtić u Vrsaru, iako sam deset godina bila odgojitelj u vrtiću u Funtani, koji pripada ovom u Vrsaru. Ona je mene kaznila tako da me prebacila iz Funtane u Vrsar, a zna da sam žena s nekoliko dijagnoza, uključujući i displaziju kukova i kralježnice - dodaje Adrijana.

Ističe kako je potom otišla na bolovanje.

- Bilo je to desetak dana prije nego što ću dati otkaz. Bila sam psihički utučena. Nije lako otići nakon 20 godina iz struke. Sad sam bez posla - zaključila je Adrijana.

Pokušali smo kontaktirati i ravnateljicu vrtića, ali na naše upite nije odgovorila.