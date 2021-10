Ne, tiho je odgovorila na postavljeno pitanje suca Leona Kovačića osjeća li se krivom na samom početku suđenja Kristina Ferko (28) iz Vrškovca kraj Ozlja kojoj je u srijedu na Županijskom sudu u Karlovcu započelo suđenje za pokušaj teškog ubojstva Denisa Matijašića (41) iz Vivodine trovanjem, nakon što mu je lani u siječnju dala da popije tekućinu u kojoj se nalazio etilen-glikol, glavni sastojak antifriza.

Kristinu se tereti da je lani 22. siječnja u večernjim satima u Loviću Prekriškom u namjeri da usmrti 41-godišnjaka, nakon što je prethodno na benzinskoj postaji Petrol u Karlovcu pribavila tekućinu koja sadrži etilen-glikol, znajući da je ta supstanca otrovna, potajice, bez njegova znanja, tu tekućinu stavila u bocu Jane u kojoj je bio sok, te mu dala da je popije.

Nakon susreta s Kristinom Denisu je iste večeri pozlilo. Prevezen je u bolnicu gdje je liječen zbog upale moždane ovojnice i zatajenja bubrega, te se nalazio u teškom i po život opasnom zdravstvenom stanju koje je preživio brzom liječničkom intervencijom kojom je bio podložen hemodijalizi i priključen na respirator.

Optužena Kristina obranu će iznositi na samom kraju dokaznog postupka, a u srijedu su saslušani oštećeni Denis, njegova sestra Dijana u svojstvu svjedokinje i medicinske vještakinje.

Podsjetimo, da je Denis zapravo otrovan doznalo se tek nekoliko dana nakon trovanja dok je ležao u bolnici u komi nakon što je njegova sestra Dijana probila šifru njegova mobitela i našla SMS poruke koje je izmjenjivao s Kristinom u večeri kada mu je pozlilo i to prijavila policiji.

Sud odbio SMS poruke kao dokaze

U SMS-u je pitao Kristinu: "Što si mi to u Janu stavila, htjela si me ubiti, Naći ću te ako preživim".

Sporne poruke policajci su fotografirali i priložili ih zapisniku o očevidu, a taj ključan dokaz sud je odbio jer je pribavljen nezakonito, odnosno nije zatražen nalog suca istrage za pregled mobitela. Denis je na početku iskaza kazao da ne zna gdje mu je mobitel, da mu je oduzet i vjerojatno se nalazi kod policije, poručio je da se on ničega ne sjeća, te da gubi pamćenje, no ubrzo je ustvrdio da se sjeća događaja prije trovanja, no nakon trovanja gubi pamćenje. Sucu je dao suglasnost da se na sudu pregleda sadržaj njegova mobitela nakon što se pribavi od policije, te da se sjeća svoje šifre mobitela. Ispričao je i čega se sjeća tog kobnog dana.

- S Kristinom sam prijatelj. Toga dana smo se našli, razgovarali u autu. Dala mi je bocu Jane da je moram popiti, da je to tekućina za opuštanje mišića, a ja sam na to nasjeo. Gledao sam u bocu, pomirisao. Rekla je da moram sve popiti sve, pri tome me gledala i govorila da popijem sve do kraja. Pričali smo još nekoliko minuta nakon čega sam pješice otišao kući i više se ničega ne sjećam. Mama me ujutro pronašla s pjenom na ustima i pozvala Hitnu - rekao je Denis, a na postavljeno pitanje da li zna zbog čega je to učinila je rekao da ne zna.

– Moguće da mi se htjela osvetiti za ono što me ranije lažno optužila da sam je 2016. godine uznemiravao, da sam joj oštetio automobil i vinovu lozu. Nakon toga smo se povremeno viđali i družili, ali smo se na kraju pomirili, barem sam tako mislio - kazao je Denis, dodajući da nakon dugotrajnog oporavka u bolnici ima posljedice, mora uzimati lijekove, gubi pamćenje, ima noćne more, napadaje i loše spava. Unatoč tome nije zatražio imovinsko pravni zahtjev.

Denisova sestra Dijana je ispričala da joj je brat nakon što je došao k svijesti ispričao da se našao s Kristinom te da mu je dala da popije sadržaj boce i inzistirala da je popije do kraja. I danas čuva sporne poruke u mobitelu koje je pronašla na njegovu uređaju, a poslane su sa nespremljenog broja, no u njima se Denis toj osobi obraća s imenom Kristina.

Sudske vještakinje Marina Nestić, stručnjakinja za kemijsku tehnologiju i dr. Vedrana Petrovečki, specijalistica sudske medicine su kombiniranim vještačenjem, unatoč tome što je Denis u bolnici bio podvrgnut nekoliko dijaliza i nakon trodnevnog liječenja u njegovu organizmu analizom metabolita, utvrdile tragove etilen-glikola u malim tragovima.

Iako ne mogu reći o kojoj količini se radi, ustvrdile su da se ovakve kliničke slike viđaju tek u slučajevima jako teških trovanja, a okvirno je oko 100 ml tekućine dovoljno da dođe do smrtnog ishoda, što opet ovisi o koncentraciji i količini tekućine s kojom se miješa.

U nastavku suđenja sud će pokušati pribaviti Denisov mobitel od policije, te će se u svojstvu svjedoka saslušati Kristinini otac, majka i sestra.