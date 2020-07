Bivšem podvalila antifriz: 'Što si u Janu stavila? Ne bu ti niš...'

Kristinu se tereti da je počinila kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju 40-godišnjaka, trovanjem tekućinom koja sadrži etilen-glikol, inače glavnog sastojka antifriza

<p><strong>Kristina Ferko </strong>(27) iz iz Vrškovca kod Ozlja optužena je za pokušaj teškog ubojstva, a optužnicu je protiv nje podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.</p><p>Tereti ju se da je počinila kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju 40-godišnjaka, trovanjem tekućinom koja sadrži etilen-glikol, inače glavnog sastojka antifriza. </p><p>Otrovani muškarac D.M. (40) iz susjednog naselja osumnjičene, Vivodine, navodno je Kristinin bivši dečko s kojim je nedavno obnovila vezu.</p><p>- Osnovano se sumnja da je 27-godišnjakinja 22. siječnja 2020. u Ozlju, u namjeri da usmrti 40-godišnjeg hrvatskog državljanina, a nakon što je prethodno na benzinskoj postaji pribavila tekućinu koja sadrži etilen-glikol (otrovna supstanca), potajice mu, bez njegova znanja, tu tekućinu stavila u piće koje je on popio. Nakon toga, 40-godišnjaku je tijekom večeri pozlilo te je prevezen u bolnicu gdje je hospitaliziran zbog upale moždane ovojnice i zatajenja bubrega, te se nalazi u teškom i po život opasnom zdravstvenom stanju - priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.</p><p>Tužiteljstvo je zatražilo da se Kristini Ferko produlji istražni zatvor koji joj je određen zbog izrazito teških okolnosti počinjenja djela.</p><p>Otrovani muškarac je bio podvrgnut dijalizi zbog oštećenja bubrega, ali kako je trpio jake bolove, stavljen je u induciranu komu. Liječio se u Općoj bolnici Karlovac.</p><h2>'Što si mi u Janu stavila?' - Ne bu ti niš, samo bu ti se mišići opustili</h2><p>- Ne znam što se i kako dogodilo, a niti sam znao da mi je prijatelj bio u vezi. Ništa ne znam, nije mi išta govorio, niti se žalio da ima probleme. Šokiran sam cijelim događaje jer se radi o dobrim ljudima, i jedni i drugi su dobri ljudi i dobre obitelji. Samo se nadam da će se izvući i ozdraviti, stanje mu je nešto bolje, ali i dalje teško - rekao je prijatelj otrovanog muškarca koji je zatečen i šokiran cijelim događajem kao i cijeli Vivodinski kraj.</p><p>Inače se na odmah nije niti sumnjalo da je muškarca otrovan, već da je sam uzeo otrovnu tekućinu. Desetak dana nakon što je ležao u bolnici u stanju kome član obitelji uspio je otključati njegov mobitel i u njemu otkrio sadržaj koji je bacio sumnju na to da je zapravo otrovan. Radilo se o SMS porukama koje je kobnog dana izmjenjivao s Kristinom.</p><p>"Kristina, što si mi stavila u Janu, ne osjećam se dobro" poslao je D. M. Kristini, na što mu je ona odgovorila.</p><p>"Ne bu ti ništa, samo bu ti se mišići opustili", dok mu je sutradan ujutro poslala još jedan SMS sa sadržajem: "Brinem se, javi se".</p><p>Nakon tog otkrića odmah je pokrenuta istraga.</p><p>Inače se kobnog dana, 22. siječnja D.M. nalazio na bolovanju zbog loma ruke. Kući se vratio kasno poslijepodne i požalio se majci da se ne osjeća dobro i otišao leći u sobu u potkrovlju stana u središtu Vivodine.</p><p>U još jednom navratu, iza 22 sata majci se požalio da mu je loše i da mu su magli pred očima, no na njeno pitanje da li je pio ili ga je tko tukao samo odvratio da neće nikoga izdati i otišao ponovo u sobu.</p><p>Kako ujutro nije dolazio na doručak kao po običaju, majka se uputila u njegovu sobu i šokirala se prizorom. Oči su mu bile krvave, a na usta mu je izlazila pjena, nije bio pri svijesti, teško je i slabo disao, na što su odmah pozvali Hitnu pomoć.</p><p>Inače mještani i susjedi 40-godišnjaka opisuju kao samozatajnog, zaposlenog u tvornici kupaonske opreme u Ozlju, a Kristinu pak kao dobru i dragu djevojku iz dobre obitelji, školovanu i zaposlenu, aktivnu u lokalnoj zajednici, pjevala je u crkvenom zboru, bila orguljašica u crkvi, predsjednica KUD-a Vivodina.</p><p>U njihov odnos mnogi su neupućeni, nekada su navodno bili u vezi i raskinuli nakon čega ga je Kristina prijavljivala policiji da joj je izbušio gume na autu, te počupao trsje na imanju, za što je bio i osuđen, a čini se da su se nastavili tajno viđati.<br/> </p>