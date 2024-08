Dva prijatelja poginula na putu kući: 'Strašan udarac, zabili su se u drvo. Plamen i hrpa lima...'

Ma, užas, jedan od poginulih u automobilu je i moj nećak, bratov sin. Nisam vidjela nesreću, ali moja sestra jest, ona živi nekoliko kuća dalje od mene. Rekla mi je da je čula strašan udarac. Kad je izašla u dvorište, vidjela je plamen ispod oraha i hrpu lima na gomili. Kotači su bili u zraku. Nažalost, tad nije znala da je u njemu jedan od poginulih naš nećak, rekla je Stana Anić dodajući da ne zna kako će smrt sina podnijeti njezin brat.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:29 Kula: U prometnoj nesreći poginula dva mladića | Video: 24sata/pixsell

Od šoka je žena samo hodala cestom. Kaže da je morala popiti tri tablete za smirenje, razgovara sa susjedima i javlja se na mobitel koji joj stalno zvoni. U prometnoj nesreći u mjestu Kula poginula su dva mladića od 17 i 23 godine.

- U utorak, 6. kolovoza 2024. u 5.50 sati Operativno komunikacijski centar (OKC) Policijske uprave požeško-slavonske zaprimio je dojavu da je u mjestu Kula u Ulici Stjepana Radića došlo do prometne nesreće te da su u slijetanju osobnog automobila smrtno stradale dvije muške osobe u dobi od 17 i 23 godine - rekao je Siniša Jelić, djelatnik za odnose s javnošću PU požeško-slavonske.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Mjesto nesreće izgleda strašno. Na sve strane razbacati dijelovi automobila, motor je ispao i nalazi se tridesetak metara od auta, a dio motora nađen je čak stotinjak metara dalje, što jasno govori kolika je bila brzina auta nad kojim je neiskusni mladi vozač izgubio nadzor.

- Čuo sam da su se dva mladića družila cijelu noć i navodno se vozač BMW-a sjetio svoje djevojke te ju je htio probuditi. S njim je krenuo i njegov prijatelj. Nažalost, nisu stigli do nje - rekao je susjed, dok su drugi dodali kako se kroz to mjesto kamioni voze i do 90 km/h, a auti i brže unatoč ograničenju od 70 km/h.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Roditeljska kuća mladića koji još nije punoljetan je nekoliko stotina metara dalje od mjesta nesreće.

- Pretpostavljam da je iza blagog zavoja mladić izgubio nadzor i sletio s ceste te se zabio u orah - rekao je muškarac koji živi u blizini mjesta nesreće.

Policija vodi evidenciju o broju preminulih ljudi u prometnim nesrećama od 1973. Od tada je u prometu u Hrvatskoj poginulo 42.300 ljudi.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

U prvih šest mjeseci bilježi se porast poginulih od 23,2 posto. Od siječnja do kraja lipnja poginulo je 117 ljudi u odnosu na njih 95 prošle godine. Kad su u pitanju podaci po županijama, Splitsko-dalmatinska je prijavila najviše smrti - 16.