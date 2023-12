Dva puta joj operirali srce, ima problema s plućima i ne hoda: 'Razboli se čim bude hladnije...'

Mama, mama, govori curica kestenjastih uvojaka dok pruža svoje ručice majci kako bi je ona podignula u naručje. Mia Radelić (2) iz Kloštra Podravskog vesela je i vedra djevojčica, zaraznog osmijeha, koja od rođenja ima ozbiljnih zdravstvenih problema te je mnogo vremena provela po bolnicama. Rođena je sa srčanom manom, zbog koje su je dvaput operirali, prvi put u rujnu, a potom i u studenom 2021. Ima i visok plućni tlak te probleme s bubrezima, zbog kojih slabije mokri. Malena hrabrica, kako joj majka Biljana (37) tepa, imala je i sepsu, temperaturu višu od 40 stupnjdeva, bronhitise, upale pluća...

Medicinska dokumentacija s KBC-a Zagreb i iz OB-a Koprivnica koju je Mia prikupila u svoje dvije godine i pol godine života prekrila je cijeli veliki stol u dnevnom boravku. U tim papirima stoji da je Mia rođena iz 9. kontrolirane blizanačke trudnoće. Brat blizanac preminuo je u maternici u 3. mjesecu trudnoće, koja je dalje bila uredna. Rođena je u terminu i bez komplikacija, a bila je teška 3760 grama i duga 50 centimetara. Otpustili su je iz rodilišta kao zdravo novorođenče.

Dan kad se sve promijenilo

No u sedmom danu Mijina života sve se naglo promijenilo. Počela je ubrzano disati, umarati se pri hranjenju te je poplavjela ispod očiju. Na pedijatriji OB-a Koprivnica posumnjali su na srčanu manu i poslali je na Rebro, gdje su je poslije i operirali. Zbog širokog spektra zdravstvenih poteškoća Miju multidisciplinarno prate kardiolog, pulmolog, genetičar i nefrolog. Slabije napreduje psihomotorički, pa redovito ide i na vježbe u Viroviticu.

- Veliki problem stvara mi što nemamo auto, a Miju često moram voditi na kontrole u Zagreb, kao i na vježbe. Imam vozačku dozvolu i dosad mi je posuđivala auto jedna gospođa, kojoj ovom prilikom zahvaljujem od srca, no želja nam je imati svoj auto, bilo kakav, samo da gura, spasili bismo se - govori mama Biljana.

U vrijeme našeg razgovora Mia ponovno ima bronhitis, zbog čega trenutno ne ide na vježbe.

- Uzima propisane lijekove, dobila je i Ventolin. Čim dođe hladnije vrijeme, ona se razboli. Trebala je krenuti u Specijalnu bolnicu na Goljaku, no rekli su da nas ne mogu primiti dok ne ozdravi - kaže njezina mama.

Mia i slabije jede, zbog čega majka za nju posebno priprema obroke.

- Vidite kako je sitna i krhka, a ima problema i s nogicom, zbog kojih još ne hoda. Lijeva noga joj je slaba. Naučila je puzati na guzi. Rekli su nam da bi trebala prvo naučiti puzati na koljenima kako bi prohodala - navodi njezina majka nježno je mazeći po kosici.

Govori svega nekoliko riječi

Iako puno "brblja", Mia zasad govori tek nekoliko riječi sa značenjem, zbog čega su iz Goljaka preporučili uključiti je i u logopedsku terapiju.

U kući s dvije sobe, kupaonicom te dnevnim boravkom i kuhinjom trenutno ih živi desetero dok, kako kaže Biljana, ne otplate drugu, veću kuću, s pet soba, u centru mjesta, za koju od svojih primanja izdvajaju 600 eura. Radelići preživljavaju od dječjeg doplatka, rodiljskog dodatke te naknade za njegu djeteta. Ukupno je to malo više od 1000 eura. Kad plate sve obveze, ne ostane im dovoljno za plaćanje svih ostalih troškova, za hranu, higijenu...

Biljanin suprug (40) radio je dok ga je zdravlje služilo, a onda se i on razbolio. Operirao je dobroćudni tumor na plućima, no posljedice su ostale. Teško diše i zadržava mu se voda u plućima. Biljana nam pokazuje i njegovu medicinsku dokumentaciju. Najstariji sinovi, u dobi od 20 i 22 godine, odselili su se i imaju svoje obitelji, no žive u blizini. Koliko stigne, Biljana pomaže i u podizanju unuka.

- Jedan gospodin iz Zagreba pomogao nam je ovdje srediti kuhinju, no nedostaju nam troja vrata, za sobe i dnevni boravak. Kći (18) s unukom spava u jednoj sobi. U drugoj sobi smo ja, suprug i četvero djece, sinovi stari 8 i 6 godina te kći (13) i Mia. Još dva sina, stara 15 i 16 godina, spavaju na garnituri u dnevnom boravku - nabraja Biljana.

Zima sve više stišće, te će im trebati i drva. Nadaju se da ima dobrih ljudi koji bi im mogli pomoći u stvarima ili uplatom na ime male Mije Radelić, na broj računa u Zagrebačkoj banci IBAN: HR5823600003251049677.