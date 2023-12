FOTO Zagrebački vatrogasci: Trčali smo za Kolibriće jer su oni mali, ali ipak veliki borci...

Zagrebački vatrogasci otrčali su 666 stepenica s čak 19 kilograma teškom opremom. Trčali su do 31. kata poslovne zgrade VMD-a. U akciji je sudjelovalo 583 vatrogasaca i vatrogaskinja, što je za 200 natjecatelja više nego prošle godine. - Odabrali smo Udrugu Kolibrići jer su to mali, ali ipak veliki borci, zato jer su to oni koji se bore kroz vatrenu stihiju života. Vatrogasci pomažu Kolibrićima kako bi im pomogli u nabavci svega onoga što im je potrebno da pogase rasplamsale požare u svojim životima, kazali su na službenoj web stranici.

