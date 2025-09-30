Dva Srbina u Zagrebu probala oteti trećeg: Gušili ga lancem i prijetili, spasila ga policija

Dva Srbina, N.G. (36) zvan Grivča i L.C. (32) došli su u Zagreb 30. lipnja ove godine. Iste večeri oko 23 sata, policija ih je sasvim slučajno uhvatila kako u automobilu u Zvonimirovoj ulici guše i skalpelom režu sunarodnjaka D.A., sve zbog prevare oko droge. Na Općinskom kaznenom sudu je sad podignuta optužnica, a detalji su sumanuti. L.C. je u bijegu pa će mu se suditi u odsutnosti, a Grivča u istražnom zatvoru u Remetincu.

Smjestio mu poznanik

D.A. je četiri dana prije napada došao u Zagreb kod prijatelja, gdje je i spavao dok je radio na baušteli. Javio mu se poznanik i pitao ga gdje je, na što je D.A., ne sluteći da se radi o navlakuši rekao da je u Zagrebu. Poznanik mu je rekao da će mu poslati svoja dva prijatelja iz Srbije da mu pomažu na baušteli dok se ne snađu u Zagrebu. Dogovorili su i sastanak u kafiću, gdje je D.A. trebao dočekati poznanikova dva prijatelja oko 22 sata i 20 minuta. D.A. je došao u kafić ali nitko se nije pojavio. Kad je izašao iz kafića, N.G. je stajao sa strane i dozvao ga, uz objašnjenje da je on jedan od dvojice koje čeka, a da se drugi izgubio i da će uskoro doći. D.A. ga je pitao hoće li ući skupa u kafić i tu čekati, no N.G. nije htio dok ne dođe prijatelj. Zatim mu je rekao da se maknu sa strane jer je vidio policiju, što je D.A. bilo čudno jer nije mislio da se trebaju skrivati od policije. No svejedno je otišao za njim. N.G. mu je rekao da se zove Marko i odveo ga sa sobom u dvorište u Zvonimirovoj. Sjeli su se na zidić, a 'Marko' je izvadio vrećicu kokaina i rekao mu 'Evo ti ovo belo'. D.A. je uzeo vrećicu i stavio ju na zidić, a 'Marko' je rekao da ide autom po svog prijatelja i da će se vratiti autom.

Vezali ga, gušili, rezali i tukli

Vratio se za pet minuta i rekao da moraju u kafić da se spoji na WiFI kako bi nazvao prijatelja. Otišao je kao po prijatelja, vratio se sam u kafić po D.A. i rekao da dođe na parking u Tuškanovoj ulici. Cijelo to vrijeme 'Marko' je bio nervozan. Pokazao mu je Opel Astru u koju su skupa ušli i čekali prijatelja. Gotovo odmah, na stražnji sic ušao je i L.C. kojeg D.A. poznaje iz zatvora u Nišu.

- Kad sam vidio da je to Luka, znao sam da ga je poslao Sale iz Niša kojem sam u siječnju namjestio da ga prevare za tri kile kokaina - rekao je D.A. istražiteljima i dodao da je to napravio jer je Sale prije toga njega prevario za drogu. Riječ je o drogi vrijednoj oko 60 tisuća eura. L.C. mu je odmah oko vrata stavio uže i rekao 'Ispruži ruke da ti ih svežem, da nam ne pobjegneš, jebi ga nisi trebao Saleta da prevariš, jer zna da si ga ti nasanjko, morat ću da te ubijem“.

D.A. je ispružio ruke, a N.G. ih je vezao plastičnom vezicom. L.C. ga je za to vrijeme 5 ili 6 puta udario metalnom šipkom u glavu, dok ga je N.G. udarao šakama po licu i tijelu. L.C. mu je prijetio da će ga rezati nožem i skalpelom, odvesti u šumi i ubiti jer ga ne smiju ostaviti živog. D.A. im je na to rekao da ga ne muče, nego da ga samo 'roknu'. Uzeli su mu 700 eura, dva mobitela, putovnicu, vozačku i osobnu. N.G. je upalio auto i odvezao iz u dvorište u Zvonimirovoj, iza dječjeg vrtića, gdje mu je L.C. maknuo uže i stavio lanac za pse. Govorili su mu da će tu još malo čekati pa će ga negdje odvesti i 'riješiti'. Cijelo vrijeme su ga obojica udarali i govorili 'Saša ti ovo neće oprostiti, moramo te riješiti.' N.G. je izašao iz auta sa skalpelom u ruci, a sve skupa je trajalo dvadesetak minuta, kad je odjednom pored njih parkirala policijska patrola. Policajci su rekli da su tijekom rutinske patrole došli provjeriti što je s automobilom u kojem se odvijala agonija za D.A. jer je bio parkiran na vatrogasnom putu. N.G. su uspjeli uhititi kraj auta, uz primjenu sile jer se opirao. Dok su mu stavljali lisice, L.C. je iskočio sa stražnjeg sjedala i pobjegao. Iako su ga pokušali zaustaviti, nisu uspjeli, jer je u tom trenu D.A. uspio otvoriti suvozačka vrata i zavapio 'Ubit će me'.

'Sam je htio da ga vežemo'

N.G. je policiji priznao da je u Hrvatsku došao s prijateljem L.C. da mu pravi društvo jer je ovaj morao obaviti neki posao i usput 'svratiti na Zrće'. Rekao je da nije poznavao ranije D.A., ali da mu je L.C. tijekom vožnje ispričao kako su skupa bili u zatvoru u Nišu i da je D.A. pobjegao iz zatvora i ukrao njegovom prijatelju Saši novce. No tvrdi da ga nisu mučili, već je D.A. u autu posegnuo za nožem u džepu i sam rekao da ga vežu lancem. Tvrdi da je izašao iz automobila pa nije vidio ništa više i ništa više ne zna. Policija je provjerila i kako su N.G. i L.C. ušli u Hrvatsku. Tog 30. lipnja su prvo probali ući iz Srbije ali im je ulazak odbijen. Onda su ušli u Mađarsku, pa iz Mađarske u Hrvatsku.