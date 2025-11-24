Obavijesti

Dva sretnika iz Hrvatske na lutriji osvojila po 6000 eura

Sutra je novo izvlačenje igre Eurojackpot i nova šansa za osvajanje Jackpota u iznosu od 10.000.000,00 eura, a Jackpot u igri Joker iznosi 170.000,00 eura.

U petak navečer osvojena su dva Joker 5 dobitka u iznosu od 6.000,00 eura.

Dobitni listići uplaćeni su u Dubrovniku (Hrvatska Lutrija, kralja Tomislava 24) i Rijeci (Hrvatska Lutrija, Osječka 71).

Provjerite listiće: Na Lotu 7 osvojio skoro 140.000 eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

