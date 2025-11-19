Provjerite listiće: Na Lotu 7 osvojio skoro 140.000 eura

U večerašnjem 93. kolu Lota 7, održanom u srijedu 19. studenoga 2025. u 20 sati, nije pogođen glavni zgoditak „7“. Nitko od igrača nije uspio osvojiti najveći mogući dobitak, pa će se i u subotu igrati za milijun kuna.

Iz bubnja su izvučeni brojevi 5, 6, 10, 18, 22, 26 i 27, dok je dopunski broj bio 34.

Najveći pojedinačni dobitak večeri ostvaren je u kategoriji 6+1, gdje je jedan sretnik osvojio 138.362,58 eura.

Iz Lutrije su potvrdili da je dobitni listić uplaćen na internetu.

U kategoriji „6“ pogođeno je pet kombinacija, donijevši igračima po 1.616,58 eura.

U srednjim kategorijama izdvajaju se 20 dobitaka u kategoriji 5+1 vrijednih po 93,26 eura, te 164 dobitka u kategoriji „5“, svaki u iznosu od 37,91 euro.

Manji dobici također su bili brojni:

4+1 pogođen je 305 puta (po 6,12 eura)

4 pogođeno je 2.135 puta (po 4,08 eura)

3+1 pogođen je 2.228 puta (po 1,95 eura)

Kategorija 0+1 donijela je 5.592 dobitka od 1 eura

Ukupna uplata za večerašnje kolo iznosila je 123.214,50 eura, dok je fond dobitaka bio 67.767,98 eura.

U igri Joker izvučeni su brojevi 8 8 2 4 8 9, a dodatna „Druga šansa“ nosila je broj 100896092787.

Iduće kolo Lota 7 donosi novi pokušaj osvajanja sedmice i lova na milijun eura.