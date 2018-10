'Dvaput sam prošla tu klaonicu i baš zato danas nemam djecu'

Nakon istupa zastupnice Mosta Ivane Ninčević Lesandrić u Saboru gdje je ispričala horor-priču o kiretaži bez anestezije, brojne građanke i građani dali su joj svoju podršku i ispričali svoja, podjednako šokantna, iskustva.

Naime, u raspravi oko izglasavanja povjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, Ninčević Lesandrić kazala je da, nakon što je imala spontani pobačaj, u bolnici su joj vezali ruke i noge za ginekološki stol i strugali joj maternicu bez ikakve anestezije.

Istaknula je kasnije kako je to ispričala da bi spriječila da se takvo što događa drugim ženama. Neke od njih podijelile su svoja iskustva koja dokazuju kako je zdravstvo, a posebice briga za trudnice i rodilje, vrlo loša.

'Kao da su mi zjenicu kopali džepnim nožićem'

- Meni su kiretažu na živo i bez anestezije napravili u splitskoj bolnici 24 sata nakon poroda i nakon šivanja i to radi njihove pogreške jer su zaboravili izvaditi gazu prilikom šivanja. Fizička i psihička bol se ne može opisati riječima. Možda bi to bila usporedba s kopanjem zjenice oka džepnim nožićem. Toliki intenzitet boli. Strava. Naravno, dokumentacija je izgubljena, protokol iz rađaone se ne može pronaći. U otpusnom pismu ništa nisu ni htjeli napisati. Srećom, s djetetom je sve bilo u redu - kazala je jedna komentatorica.

- Nakon spontanog pobačaja u 13. mjesecu trudnoće u Njemačkoj napravili su mi kiretažu u općoj anesteziji, nitko me nije pitao želim li lokalnu, opću ili da li uopće želim anesteziju. Pa, ljudi moji, to se podrazumijeva kod takvih zahvata. Ovo je sramota, fuj - napisala je druga.

- Ovo je istina... U požeškoj bolnici ne daju anesteziju i još ženu mora držati par sestara da se ne pomiče i ne vrišti, doslovno kao u mesnici... Jad i bijeda - stoji u jednom od komentara.

'Zbog našeg zdravstva ne mogu imati dijecu'

- Doživjela sam i ja da me doktor u Petrovoj zove 'mala' kad sam imala 30, kod planirane trudnoće i spontanog pobačaja, pa mi neće raditi kiretažu na Badnjak jer im je pred praznik, pa su me za dva dana ostrugali na živo. Doktor se čudom čudi što se plačem, pa su me strpali golu na metalna kolica i pokrili plahtom. Za kraj postrugali krivu stranu maternice jer imam dvorogu maternicu, pa sam klaonicu morala proći još jednom, da bi se sve ponovilo. Na kraju sam otišla privatno doktoru. Eto, 10 godina poslije sam bez djece zahvaljujući hrvatskom zdravstvu - podijelila je svoje šokantno iskustvo komentatorica.

I još mnogo, mnogo sličnih komentara mogli smo pronaći samo na portalu 24sata.

- Bravo! Napokon je jedna to otvoreno pitala! Sve, ali SVE žene koje su imali spontani ovaj pakao su prošle! Do i jedne! A to ovaj Kujundžić jako, jaako dobro zna i sram ga može biti na ovim lažima - izrazio je podršku komentator, a čestitke zastupnice na priznanju uputili su i mnogi drugi.

Ministre, kako mislite: u hrvatskim bolnicama se tako ne radi?!

- Mislite da ženi nije dovoljna činjenica što je izgubila dijete i emocionalni stres koji prolazi nego nas još moraju na Hitnoj dodatno fizički iskasapiti i uništiti - istaknula je u četvrtak Ninčević Lesandrić i zapitala Kujundžića što će napraviti po tom pitanju. Jer, ovo nije prvi put da se s tim problemom pokuša doći u javnost.

Ministar zdravstva kazao je da se "u hrvatskim bolnicama tako ne radi". No, ako se to ne radi, zašto postoje peticije koje su potpisale tisuće žena? Zašto je toliko žena podijelilo svoja iskustva od četvrtka poslijepodne do petka ujutro u sekciji 'komentari' na brojnim portalima? A one sigurno nisu jedine.

Ministar Kujundžić predlaže zadnjih tjedan dana povećati cijene cigareta i alkohola u svrhu "natalne politike", odnosno, da mladi ni ne započinju s konzumiranjem poroka. No, ako već želi pripomoći "natalnoj politici", mogao bi prvo rasplinuti svoj ružičasti balon i pomoći upravo - trudnicama.