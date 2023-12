Dvaput su slagali vlast, dvaput osvajali državu, a sad se HDZ i Mostovci optužuju za korupciju

"Game over. Koruptivni Most, to je poanta ove afere. Ko-ru-pti-vni Most. Politička korupcija sigurno, a vidjet ćemo je li i ova druga".

Andrej Plenković s velikim je zadovoljstvom, entuzijazmom i oduševljenjem jutros u Hrvatskom saboru govorio o aferi Mreža, a time i o političkoj korupciji u njegovoj Vladi koja je dovela i do smjene njegova ministra gospodarstva.

Doduše, ovoga puta o korupciji Mosta.

Svog bivšeg koalicijskog partnera.

Tolika je sreća obuzela premijera zbog bogomdane prilike da govori o političkoj korupciji, pa makar u HDZ-ovu ministarstvu, kao da je želio ovom jednom aferom "utopiti" sve ostale HDZ-ove afere i kao da svog ministra, navodno ni krivog ni dužnog, nije brutalno bacio po vlak zbog ove, navodno Mostove afere.

No svejedno, tako se kompletirao portret HDZ-a i Mosta.

Složno protiv korupcije

Dvostruki koalicijski partneri uzajamno se nabacuju optužbama za korupciju, kao što se složno promoviraju kao najveći borci protiv korupcije.

Moglo bi se stoga, imajući sve to u vidu, reći da su zapravo zaslužili jedni druge, da su 2015. i 2016. godine sklopili prirodnu koaliciju, da je "koruptivna" krpa našla "koruptivnu" zakrpu.

"Imam vam potrebu reći tko ste vi", uzbuđeno je poručivao jutros Nikola Grmoja. "Vi ste jedan korumpirani komunistički gojenac, impresioniran Bruxellesom kao što su nekad vaši bili inspirirani Beogradom, koji uporno uništava Hrvatsku, završit ćete u narodnom sjećanju gdje je završio i Sanader".

Njihov "gojenac"

Pa ipak, takvog Plenkovića, tog "korumpiranog komunističkog gojenca" upravo je Grmojin Most posadio na vlast i omogućio mu da "uništava Hrvatsku", dok je s druge strane Plenković ovakav "ko-ru-pti-vni Most" prihvatio za partnera, a vjerojatno bi i opet da mu slučajno zatreba.

Uglavnom, javnost ima priliku svjedočiti bratoubilačkom obračunu bivših koalicijskih partnera oko pitanja političke korupcije: Most se promovira kao najžešći protivnik HDZ-ove korupcije, a HDZ u Mostovoj korupciji vidi alibi za desetine vlastitih afera.

Jedna afera trebala bi biti pogubna za predvodnike antikorupcijske revolucije, onako kako desetine afera ne mogu naštetiti stranci koja nas je - ali i hrvatsko pravosuđe - navikla na političku korupciju.

Najdraži neprijatelj

Paradoksalno, Plenković ovim napadima na Most, izdvajanjem Mosta kao svog glavnog protivnika, kao arhineprijatelja nad kojim se najviše iživljava i nad čijim se aferama najjače naslađuje, zapravo Mostu radi najbolju kampanju.

Jer, ako Plenković nekoga napada, to znači da taj netko doista i vrijedi.

Na političkom poprištu ovoga jutra ostali su HDZ i Most, svatko sa svojim aferama i svojom korupcijom i svojim optužbama i svojim sočnim uvredama.

Baš kao što su zajedničkim snagama u dva navrata osvajali državu koja se na kraju pretvorila u poligon za neobuzdanu i nekontroliranu korupciju.