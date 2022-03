Dvije godine od razornog potresa: 'Još ne znamo što će biti s našim uništenim kućama'

Zadnje su mi iz Fonda za obnovu poslali mail da će danas doći inženjeri utvrditi štetu, odnosno je li kuća za rušenje ili obnovu pa ćemo vidjeti, govori Zlatko Turčić (56) iz Čučerja. Do 22. ožujka 2020. s nevjenčanom suprugom (60) stanovao je u dvokatnici na Čučerskoj cesti. Tog jutra oko 6.30 sati probudila ih je trešnja te su u pidžamama istrčali van.

- Kuća ima crvenu naljepnicu, pregledali su je statičari i nije uporabljiva za život. Jedino što je sigurno je prizemlje koje nam je služilo kao ostava i garaža. Tu smo preuredili mali stančić od nekih 35 kvadrata u kojem imamo mali dnevni boravak, kuhinjicu, kupaonicu i spavaću sobu. malo nam je tijesno i kako je to od betona, probija nam vlaga, ali barem smo na svome dok čekamo obnovu - kaže Zlatko te dodaje da su se prvih mjeseci svakako snalazili. Spavali su u garaži u šatoru jer prokišnjava, jedno vrijeme bili su kod Zlatkova sina iz prvog braka te podstanari kod prijatelja.

- Poslao sam im četiri zahtjeva, za obnovu, za rušenje, za gradnju zamjenske te za oslobođenje osiguranja. Bio sam i na razgovoru u ministarstvu gdje su mi govorili da sam imao dvije stambene jedinice na dva kata i da se odlučim koju jedinicu ću sufinancirati s 20, a koju s 50 posto. Ja sam im govorio da to nisu nikakva dva stana ni dvije stambene jedinice već jedan stan jer smo na 1. katu imali dnevni boravak, kuhinju i kupaonicu, a na 2. katu spavaće sobe. Iz ureda sam izašao u suzama - priča Zlatko. Dodaje da neće pristati na rušenje ako će država tražiti da se ruši u suteren, koji je siguran i u kojemu trenutno borave.

Hoće li mu kuću rušiti ili obnavljati ni nakon gotovo dvije godine ne zna ni Tomislav Kosić (42) iz zagrebačkog Kozjaka. Do danas nije dobio nikakvo rješenje o tome što će biti s njima ni od fonda ni od ministarstva. I njegova kuća je neuporabljiva nakon potresa, ima crvenu naljepnicu, no Tomislav ima specifičan problem. U Ulici Rebar na broju 38 do razornog potresa koji je pogodio Zagreb stanovale su četiri obitelji s jedanaest članova od kojih je troje invalida. Tomislav je slabovidan te je 100-tni invalid, a trenutno je sa suprugom i dvoje djece u gradskom stanu u Jelkovcu u Sesvetama.

- Mi smo imali dvije kuće, koje su naslonjene jedna na drugu, no svaka je imala svoj zid, odvojene ulaze, terase... Teta je u prizemlju jedne kuće imala frizerski salon, a ja sam s obitelji stanovao na katu iznad. Problem je što se mi ne vodimo kao stanari dvije kuće jer je zemljište zajedničko, već kao stambena zgrada. Kad su radili pregled rekli su da bi se to dalo obnoviti, no da bi bilo preskupo i da se to ne isplati. No, ako pristanemo na rušenje, neće nam sagraditi, kako oni kažu, zgradu na istom zemljištu, već ga se mi suvlasnici moramo odreći, a oni će nam dati zamjenski stan - priča Tomislav. Tražio je da mu kažu gdje bi se taj stan nalazio, je li nov ili stari, u kakvom je stanju te da ima čiste papire.

