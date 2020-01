Raketni udari zatresli Bagdad, projektili pogodili i zračnu bazu

Iračka zračna baza Balad, u kojoj su smještene američke snage i razni kooperanti u subotu je bila na meti raketnog udara. Kako piše RT, najmanje tri projektila su ekslodirala unutar baze, no prema prvim informacijama nema ozlijeđenih.

