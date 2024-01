Dvije sekunde snimke donijele im slobodu: 'Ispalio je 4 metka u Sablju, ali nije imao izbora'

Javi mami, rekao je Dorian Mraković (26) svom odvjetniku nakon što je oslobođen za pomaganje u ubojstvu Uskokova optuženika Tomislava Sablje, a zaštitar Kristijan Knego (37) za Sabljino ubojstvo. Nedugo potom obojica su izašla iz Županijskog suda u Zagrebu.

Prvotna optužnica teretila je Knegu da je 22. travnja 2023. oko 4.20 sati u prostorijama noćnoga kluba Ritz u Ulici Florijana Andrašeca u Zagrebu kao voditelj zaštitara, nakon što je saznao da je Tomislav Sabljo ušao u klub s vatrenim oružjem, kako bi izazvao sukob s njim i u pogodnom trenutku ga usmrtio, pozvao Sabljine poznanike J.J., I. M. i J. J., a od zaštitara Doriana Mrakovića zatražio da mu iz auta donese svoj pištolj Browning, što je Mraković i učinio. Potom su Knego, Mraković, J. J. i A. B., kojega je doveo J.J, ušli u klub, nakon čega je J.J. prišao Sablji i s njim ušao u verbalni sukob, tijekom kojega je Sabljo dohvatio revolver Rossi i prislonio ga Jadranku na trbuh. Nakon što je Goran Vidović, koji je s ubijenim bio u društvu, Sablji uzeo revolver, te nakon što je sukob Sablje i J.J. prestao, u 4.39 sati Sablji prilaze Knego i Mraković. Knego u prilasku, navelo je tužiteljstvo, repetira pištolj pa, kad Sabljo od Vidovića prima revolver, ispaljuje u njega četiri hica, od kojih je Sabljo preminuo na mjestu. Potom je optužnica izmijenjena tako da se tvrdi kako se sukob u Ritzu smirio i da Knego nije postupio kako bi otklonio napad. ŽDO tvrdi da je Knego inicirao tenzije i doveo do sukoba te repetirao pištolj. Sabljo je tad, tvrdi tužiteljstvo, od Vidovića tražio revolver, no nije ga usmjerio prema Knegi, pa onda nema nužne obrane, kako je to u svojoj obrani tvrdio Knego.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu sutkinja Tamara Pleše rekla je kako je sudsko vijeće pozorno proučilo sve snimke s nadzornih kamera, iskaze svjedoka ispitanih u istrazi, nalaze vještaka te analize mobitela i komunikacije involviranih u slučaj.

- Knego je, rekli su svjedoci, učinio sve kako bi smirio situaciju i kako ne bi došlo do sukoba u klubu. Pozvao je Sabljine poznanike i prijatelje da dođu u klub i smire Sablju koji je bio pijan, radio probleme i naoružan prijetio: 'Sve ću vas pobiti'. Vidović je rekao da je vidio kako dolazi Knego i da nije vidio da je Knego imao u rukama pištolj. Nije ga, pregledavši snimku, vidjelo niti sudsko vijeće, koje smatra da je obrana u potpunosti u skladu s Kneginom obranom, a to potvrđuju i svjedoci. Knego je prišao Sablji i zamolio Sablju da se smiri, na što mu je Sabljo rekao: 'Što ti hoćeš, p.... ti materina?'. Kad je vidio da Vidović drži revolver u ruci, Knego je izvadio pištolj, repetirao ga i spustio uz nogu te pokušao nagovoriti Vidovića da mu da oružje. Kad je Sabljo zgrabio revolver i podigao ga te usmjerio u Knegu, on je pucao u nužnoj obrani - rekla je sutkinja Pleše.

U nekoliko sekundi u Sablju je ispalio četiri hica. Prema nalazu sudsko-medicinske vještakinje, već je prvi hitac bio koban.

'Bila je to nužna obrana'

- Tri naknadna hica nisu u uzročno-posljedičnoj vezi sa Sabljinom smrću. Je li Knego mogao pucati u neki drugi dio tijela i tako otkloniti ugrozu? Kad se uzme u obzir da je bio u strahu i životnoj ugroženosti, da je bilo prisutno mnogo ljudi u noćnom klubu te s prigušenim osvjetljenjem, to ne upućuje na to da bi pucanj u ruku ili nogu bio djelotvoran način obrane, odnosno pitanje je bi li u takvoj situaciji mogao pogoditi te dijelove tijela. Život mu je bio ugrožen i on nije pucao sve dok Sabljo nije revolver, koji je držao u desnoj ruci, s boka usmjerio u Knegu i ugrozio mu život - rekla je sutkinja.

Dodala je i kako pomagač odgovara tek kad počinitelj uđe u zonu protupravnosti, a kako kod Knege toga nema, nema ni kaznenog djela pomaganja.

- Svrha kaznenog postupka je kažnjavanje počinitelja i generalna prevencija, a ne u procesuiranju bilo koga i po koju cijenu - zaključila je Pleše.

Knego je nakon događaja, utvrdio je vještak, razvio posttraumatsku reakciju, a Mraković je tijekom devet mjeseci boravka u istražnom zatvoru posijedio.

U nužnoj obrani na napad se odgovara istom silom

Postupanje u nužnoj obrani je kad se primijeni adekvatna sila prema napadaču. Znači, napadnuti uzvraća istom silom koja je proporcionalna sredstvu, jačini i načinu napada, i to mora biti istovremeno s napadom kako bi se radilo o nužnoj obrani, kaže odvjetnik Branko Šerić, koji je godinama bio sudac.