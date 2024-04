Dvije sestre vodile prostituciju u Zagrebu, bilo i bizarnih scena. 'Moraš uzeti bar 256 € na dan'

Dvije sestre (28, 33) iz Zagreba završile su na sudu zbog prostitucije. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je 23. travnja podiglo optužnicu protiv njih zbog zarade i poticanja drugih na pružanje spolnih usluga, organizacije i oglašavanje prostitucije. Prvookrivljena je radila u periodu od siječnja 2017. do rujna 2022. godine, a drugookrivljena od siječnja 2018. do rujna 2022. u Zagrebu. Kako piše u optužnici, preko Plavog oglasnika su stupile u kontakt s djevojkama s kojima su se dogovorile da će im pronalaziti klijente. I to preko oglasa za masažu...

Kako piše u optužnici, posao se odvijao u stambenom objektu na Zagrebačkoj aveniji i drugim adresama. Stanove su unajmljivale, a zaradile su najmanje 30.173,89 eura što su međusobno podijelile u točno neutvrđenom iznosu. Spolne usluge su oglašavale pod naslovima kao što su 'Plava bomba 35 g.', 'Atraktivna plavuša 35 g.', 'Mazna37', 'Vatrena plavuša, grudi 4', 'Plavuša milf' i slično.

Policija je ispitala više od 30 svjedoka. Jedna od žena izjavila je da je u prosjeku na dnevnoj bazi imala pet do osam mušterija i zarađivala od 265 do 425 eura pri čemu je pola uvijek ostavljala u kuhinjskom ormariću iznad sudopera gdje su se dogovorile ostavljati novac. Djevojke su imale umjetnička imena, a identitet su prikrivale i rekvizitima poput plave perike.

Jedna od djevojaka na sudu je rekla da su u stanu imale ručnike u ormaru, kondome, vlažne i suhe maramice i slične stvari.

- Rekla mi je da moram raditi šest do sedam sati dnevno i da ne izlazim iz stana bez 2.000,00 kuna (256 eura) dnevno. Rekla sam joj da mogu raditi samo klasični seks i oralni jer ne želim raditi druge stvari - izjavila je svjedokinja na sudu.

'Posvađao sam se sa zaručnicom'

Kako piše u optužnici, jedan od svjedoka iskazao je da se posvađao s tadašnjom zaručnicom zbog čega je zbog posla prolazio kroz Zagreb. Tada je odlučio potražiti oglas u Plavom oglasniku u kojem žene pružaju seksualne usluge.

- Kada sam došao u stan dočekala me djevojka starosti preko 30 godina, plave kose, visine oko 170 centimetara, odjevena u kućni ogrtač, dok je ispod imala odjevene gaćice i grudnjak. Po naglasku bih rekao da je s područja Zagreba. Istuširao sam se pa smo nakon toga imali oralni seksualni odnos u spavaćoj sobi, nakon čega sam se ponovno istuširao i krenuo prema svojoj kući. Niti prije, a niti poslije nisam bio kod te djevojke, niti na toj adresi - rekao je muškarac.

Jedan je muškarac priznao da ga je žena koja je nudila seksualne usluge - odbila. Rekao joj je da ima psorijazu i oštećenje kože, a kada je podigao majicu i pokazao joj oštećenja kože, vratila mu je novčani iznos te mu je rekla neka se ne ljuti, ali da s njim ne želi imati ništa.

Mijenjale su tarifu

Kako piše u optužnici, sestre su zainteresiranim muškarcima nudile spolne usluge po cijeni od 53,09 eura za pola sata, a 106,17 eura za sat vremena. Tarife su se mijenjale pa je bilo i 79,63 eura za pola sata i 159,27 eura za sat vremena. Tražile su i 66,36 eura za pola sata i 132,53 eura za sat vremena.

Djevojke su okrivljenicama novce ostavljale na mjestima kao što su pećnica i ormarić iznad nape ili sudopera.

Prvookrivljena je nastavila sama raditi od listopada 2022. do travnja 2023. i tada je za pružanje spolnih usluga angažirala jednu djevojku. Kako piše u optužnici, djevojka je pružila najmanje 62 spolne usluge po cijeni od 50 ili 55 eura za pola sata i 100 ili 110 eura za sat vremena. Time je prvookrivljena zaradila najmanje 3410 eura.

Okrivljene Zagrepčanke počinile su šest kaznenih djela protiv spolne slobode - prostitucijom. Predloženo je da sud I. okrivljenoj za svako kazneno djelo izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, a da sud II. okrivljenoj za svako kazneno djelo izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i osam mjeseci. Također je predloženo da sud svakoj okrivljenici izrekne novčanu kaznu u iznosu od 166 dnevnih iznosa od kojih je svaki pojedinačni dnevni iznos 60,24 eura, odnosno u ukupnom iznosu od 10.000 eura svakoj, koju su dužne platiti u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude.

Branile se na sudu

Prilikom dokazne radnje prvog ispitivanja prvookrivljena je iskazala da je kazneno djelo počinila zbog loše materijalne situacije zbog pandemije korona virusa.

- Sve sam učinila zbog dobrobiti firme. Ideju sam dobila, kada sam vezano uz prostituciju, vidjela emisiju na Provjerenom, nakon čega sam to sve malo istražila i počela se time baviti. Odlučila sam tako zaraditi i spasiti firmu. Nitko nije oštećen i nitko nije bio ni na što prisiljen. Djevojke su se same javile i radile su koliko su htjele. Imale su sav materijal, grijanje i hlađenje. Djevojke smo pronalazile tako što su se javljale na oglas za posao - rekla je prvookrivljena Zagrepčanka i dodala da su djevojke bile upoznate kakav je posao u pitanju. Na sudu je iskaz dala i njezina sestra.

- Trebao mi je novac i zato sam se počela baviti s tim. Sestra mi je dala da se javljam na telefone i znala sam o čemu je riječ. Cijeli posao nisam osmislila ja nego moja sestra. Na oglasniku bih se ulogirala, pustila oglas i onda organizirala kada će doći klijent - rekla je drugookrivljena. Ne zna kako se dijelio novac između djevojaka i njezine sestre, no zna da je ona dobivala 7 - 10% od ukupne zarade. Jako joj je žao zbog svega i obećava da tako nešto više neće ponoviti.