Dvije žene po kafićima držale ilegalne kockarske automate

Dvije žene (35) i (56) sa šireg sinjskog područja prijavljene su zbog organiziranja nedozvoljenih igara na sreću, jer su po kafićima držale ilegalne kockarske automate, izvijestila je splitska policija.

<p>Policija je tijekom listopada i studenog ove godine utvrdila da se u dva ugostiteljska objekta na području Hrvaca nezakonito nalaze aparati za igre na sreću i to u svakom ugostiteljskom objektu po pet aparata bez nadzornih markica Ministarstva financija.</p><p>"Zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela aparati su oduzeti i pohranjeni u policijsku postaju te ih je u sklopu istraživanja pregledao inspektor Ministarstva financija", izvijestila je policija. </p><p>Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 35-godišnjakinja i 56-godišnjakinja u dva ugostiteljska objekta od točno neutvrđenog vremenskog razdoblja pa do listopada i studenog 2020. "s ciljem pribavljanja imovinske koristi, bez odobrenja nadležnog tijela, obavljale djelatnost javnog priređivanja, obavljanja ili promicanja nedozvoljenih igara na sreću".</p><p>To su činile unutar ugostiteljskog objekta gdje to nije dozvoljeno, a automati, osim toga, nisu imali ni nadzorne markice Ministarstva financija, istaknuli su u policiji.</p><p>Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih žena su podnesene kaznene prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.</p>