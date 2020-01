Sumnja na koronavirus: Dvije žene hospitalizirane u Grazu

Austrijski mediji pišu kako su se pojavili prvi sumnjivi slučajevi koronavirusa u Grazu. U bolnici u Grazu trenutno su na promatranju dvije pacijentice sa sumnjivim simptomima, piše Kleine Zeitung.

Dvije pacijentice se liječe u Grazu, potvrđuje Državna medicinska uprava Austrije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedna pacijentica je iz Azije. One su izolirane, nalaze se u jednokrevetnim sobama i kontakti s drugim ljudima su im strogo ograničeni.

- Sada smo na vrhuncu vala gripe - objašnjava državni liječnik Ilse Gross, zašto se vjerovatno povećava broj slučajeva za koje se sumnja da se radi o koronavirusu. Očekuje jedan ili dva ovakva slučaja dnevno.

Pored tipičnih simptoma bolesti, dotični moraju imati i vezu s putovanjem u Kinu kako bi se smatrali sumnjivim slučajem. Navodno je to slučaj s ovim pacijenticama. Rezultat viroloških ispitivanja očekuju ​​najkasnije do sutra. Do tada, pojačane mjere sigurnosti ostat će na snazi. To su iste mjere koje se poduzimaju za svaku zaraznu bolest u bolnici, tvrde liječnici. Ukoliko se sumnjivi slučajevi potvrde, to bi bila prva pojava koronavirusa u Austriji.

- Svi su također dobro pripremljeni za tu opciju - kaže Gross.