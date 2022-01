Policijski službenici PU zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom i 19 godišnjakom zbog niza krađa i prevara.

Sumnja se da je 32-godišnjak s namjerom da sebi pribavi protupravnu korist objavio oglas za prodaju automobila na društvenim mrežama, a na taj oglas kao zainteresirani kupac javila se 39-godišnja žena.

- . Istoga dana osumnjičeni se i sastao s oštećenom u ugostiteljskom objektu u mjestu Paukovec, gdje ju je zatražio plaćanje predujma te lažno prikazao da će joj vozilo, koje se nalazi na servisu, isporučiti toga dana. Nakon što su potpisali ugovor o kupoprodaji, dovedena u zabludu, oštećena mu je i isplatila traženi predujam, nakon čega je osumnjičeni napustio mjesto događaja dok vozilo nije isporučio niti tada, a niti naknadno, unatoč činjenici što je to u više navrata obećao oštećenoj - stoji u priopćenju policije.

Nevezano za taj događaj, sumnja se da je 24. prosinca 2021. godine oko 18.30 sati putem mobilne aplikacije poslao više poruka 18-godišnjaku, u kojima je zbog neriješenih nesuglasica prijetio da će mu ubiti člana obitelji kao i da će izazvati eksploziju njihove obiteljske kuće.

- Isto tako, sumnja se da su 32-godišnjak i 19-godišnjak, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, 12. prosinca 2021. godine oštećenom 60-godišnjaku predočili da su zainteresirani za kupnju osobnog vozila marke Wolkswagen čiju je prodaju oštećeni oglasio, da bi se potom sljedećeg dana oko 15.30 sati, u dogovoru s oštećenim zajedno osobnim automobilom marke Fiat dovezli na parkiralište u Svetoj Heleni. Nakon što je osumnjičeni 19-godišnjak pregledao vozilo zatražio je oštećenog da mu omogući i probnu vožnju, na što je on pristao. Potom je, sumnja se, 19-godišnjak sjeo u vozilo i naglo ga pokrenuo te se njime udaljio u smjeru Majkovca, dok se za njim, s mjesta događaja, osobnim vozilom marke Fiat u istom smjeru udaljio i osumnjičeni 32-godišnjak. Nešto kasnije istoga dana na Dugoselskoj cesti u Sesvetskom Kraljevcu, otuđeno vozilo osumnjičeni su pokušali prodati 44-godišnjaku, no u tome nisu uspjeli jer je on posumnjao u predočene mu činjenice te zatražio dokumentaciju vozila, nakon čega su se osumnjičeni dali u bijeg, ostavivši vozilo na tom parkiralištu - navodi policija.

Nekoliko dana kasnije, 18. prosinca 2021. godine oko 18 sati, u zajedničkom dogovoru telefonom su kontaktirali 26-godišnjakinju koja je oglasila prodaju osobnog automobila marke Opel, navodeći joj da su zainteresirani kupci. Sljedećeg dana oštećena je, po dogovoru s osumnjičenima, dovezla automobil pred trgovinu u Nemčićevoj ulici u Zagrebu gdje ju je dočekao osumnjičeni 19-godišnjak. Rekao joj je da želi napraviti probnu vožnju na što je ona pristala,a on je sjeo u automobil i udaljio se.. Otuđenim vozilom, sumnja se, potom se odvezao do trgovačkog centra na Žitnjaku gdje se nalazio oštećeni 41-godišnjak s kojim su osumnjičeni ranije dogovorili prodaju vozila, prešutivši mu činjenicu da je vozilo prethodno otuđeno. Nakon što je oštećeni pogledao vozilo, na traženje 19-godišnjaka, predao mu je novac kao predujam za kupovinu dok mu je osumnjičeni tada predao vozilo. Međutim, kako se kod oštećenog naknadno javila sumnja u poštene namjere osumnjičenih istoga dana u stanici za tehnički pregled provjerio je podatke o vlasniku vozila temeljem kojih je kontaktirao oštećenu i doznao da je riječ o vozilu koje joj je prethodno otuđeno.

Također, sumnja se i da su još u dva navrata između 15. i 23. prosinca 2021. godine osumnjičeni su zajedno provalili u poslovne prostorije, jednom u trgovinu, drugi put u ugostiteljski objekt. Na ulaznim vratima trgovine tupim su predmetom razbili staklo, ušli unutra, no ništa nisu otuđili, dok su na ugostiteljskom objektu prikladnim predmetom razbili staklo na prozoru, kroz prozor zatim ušli u unutrašnjost, no nakon što su otvorili blagajnu i utvrdili da u njoj nema novca dali su se u bijeg.

Nakon završene istrage 32-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.