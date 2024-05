Dvoje dobitnika iz Vinice i Zagreba osvojilo 80 tis. eura: Rekla sam mužu daj šampanjac!

Dobitnica iz Vinice prvi put je osvojila veliki dobitak, a da će svoje omiljene lutrijske igre igrati i dalje podijelila je s nama: „Odigram svaki tjedan jedan Eurojackpot i Sve ili Ništa. Imam svoju kombinaciju brojeva koju stalno igram, a nju čine datumi rođenja mojih ukućana. No, ponekad znam i reći prodavačici na prodajnom mjestu da mi odigra vaše, slučajne brojeve, koji su ovog puta bili dobitni!“ rekla je. Kad je saznala da je osvojila dobitak u iznosu od 80.000 eura, s osmijehom na licu je podijelila vijest sa suprugom: „Pokazala sam mu na mobitelu rezultate izvlačenja i samo rekla neka otvori bocu šampanjca“ podijelila je sretna dobitnica.

Drugi Jackpot dobitnik iz Zagreba, vijesti o svom dobitku od 80.000 eura još nije podijelio s bližnjima: „Nemam još planova za to što ću s dobitkom, pa još nisam nikoga obavijestio“ priznao je. On je za svoj dobitak saznao provjeravajući rezultate izvlačenja putem teleteksta: „Morao sam nekoliko puta ponovno pogledati jesu li to stvarno ti brojevi, jer nisam mogao vjerovati da sam pogodio baš svih 11!“.

Igra Sve ili Ništa slavi drugi rođendan, a samo u ovoj godini već je donijela Jackpot dobitak za desetero sretnih dobitnika. Za sve igrače Sve ili Ništa u mjesecu svibnju osigurano je dvostruko više uzbuđenja, jer povodom drugog rođendana igre, od 1. do 31. svibnja, dobici druge, treće i četvrte vrste dvostruko su veći.

U jučerašnjem izvlačenju osvojen je dobitak Joker 5 u iznosu 6.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je kod prodajnog partnera Tisak na adresi Trg Franje Tuđmana 2, Virovitica.

Večeras je novo izvlačenje Lota 7 za Jackpot od 1.050.000,00 eura, a u igri Sve ili Ništa svaki dan imate priliku osvojiti Jackpot od 80.000,00 eura.